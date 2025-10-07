¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌé¤Ë½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¡¡»öÌ³½êÂåÉ½¤È¤·¤Æ¼Õºá¡õ¹¹À¸¤Ë·è°Õ¡Öº£¸å¤â¤É¤¦¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡Ê64¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾¾ÅÄ¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹ºî¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢£¹·î¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁûÆ°¸å½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¡£»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿À¶¿å¿ÒÌé
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¡¢À¶¿å¿ÒÌé¤Î»ö¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤´¤´ÌÂÏÇ¤È¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¼Õºá¤ò»äÃ£¤âÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤ë¸Â¤ê¡¢Ì¤ÐÔ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤É¤¦¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¶¿åÈï¹ð¤Î¹¹À¸¤òº£¸å¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºòÆü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö»ä¤âºÇ¶á¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÉ¤¤»ö¡¢°¤¤»ö¤¬¼¡¡¹¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆü¡¹¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢ÌÀÆü¤Î´õË¾¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤»ö¤¬¤¢¤ë¡£¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤È¿®¤¸Êâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤Ï¡¢1999Ç¯6·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥ª¥Õ¥£¥¹ºî½êÂ°¡£2012Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¿¶Æ°¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¡Ø³é¤¡£¡Ù¡Ê14Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥½¥í¥â¥ó¤Îµ¶¾Ú Á°ÊÔ¡¦»ö·ï¡¿¸åÊÔ¡¦ºÛÈ½¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø3DÈà½÷ ¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥ë¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë ¾å¤Î¶ç¡¦²¼¤Î¶ç¡¦·ë¤Ó¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï9·î3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢Æ±22ÆüÉÕ¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÝ¼á¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¡¢»ä¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´¿´ÇÛ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢14ÉÃ¤Û¤É¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
