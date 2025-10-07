◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦 カブス3―7ブルワーズ（2025年10月6日 ミルウォーキー）

カブスは6日（日本時間7日）、地区シリーズ第2戦のブルワーズ戦に逆転負けを喫し2連敗となり、後がなくなった。「4番・右翼」で先発出場した鈴木誠也外野手（31）が初回にポストシーズン（PS）2号となる左中間先制3ランを放ったが、PS初先発の今永昇太投手（32)が2回2/3を5安打4失点でKOされた。

鈴木は初回1死一、二塁で、ブルワーズ先発左腕のアシュビーのカウント1ボール1ストライクからの3球目、真ん中高めに来た速球を豪快なスイングでとらえ、左中間席へ運んだ。飛距離440フィート（約134.1メートル）の特大弾で3点を先制したが、2回以降はわずか2安打で得点を奪えなかった。

今永は2発に沈んだ。いずれも2死無走者からの一発だった。初回2死一、二塁から、ボーンに対し、フルカウントからの7球目、内角スライダーを左越えへ3ランを浴びた。3回はコントレラスにカウント1ボール1ストライクからの3球目を左翼席へ勝ち越しソロを打たれた。その後、イエリチにも安打を打たれたところで降板。わずか46球の不本意な登板となった。

2番手のパレンシアが4回にチョウリオの3ランを浴びたのも2死からだった。

本拠地のシカゴに移動して行われる第3戦は8日（日本時間9日）に行われる。