【Sanctus（サンクタス）】 11月28日発売 価格：4,180円

小学館は、“グラビア界の至宝”と呼ばれる俳優・モデルの鈴木聖（すずき・たから）さんのファースト写真集「Sanctus（サンクタス）」を11月28日に発売する。価格は4,180円。

本写真集では、これまでのグラビアでは封印してきた「バストトップの限界表現」に初挑戦。4つのシーンで布越しに魅惑的なシルエットを披露。タイトル通り聖域に踏み込んだ内容となっている。

撮影の舞台は、初夏を迎えた北海道。奇岩がせり立つ浜辺や静寂が広がる湖畔など雄大な自然の中で、健康的なメリハリボディの水着姿を披露。ホテルのベッドルームではワインレッドやパープル、イエローなどのセクシーなランジェリーに身を包み、25歳を迎えた大人のしっとりした色気を漂わせている。さらにバスルームでの一糸まとわぬヌーディなカットでは、87cmのGカップのド迫力バストに目を奪われる。

【鈴木聖さんコメント】

この度、私の1st写真集が発売されることになりました！ ずっと目標にしていたので、叶って本当に嬉しいです。今回、ロケ地として選んだ北海道では、霧がかった山や湖や苔の生えた道など自然豊かな場所で撮影してきました。どれも幻想的な写真でお気に入りです。今回は今までで一番しっかり露出しています！ 今までの私のグラビアを見ていた方は本当にびっくりするかもしれません。グラビアを始めて約６年の集大成だと思える素敵な作品になりました！ぜひ楽しみに待っていただけると嬉しいです。

お渡し握手会、オンラインサイン会を開催

発売を記念したお渡し握手会とオンラインサイン会を開催する。

【東京】

開催日時：11月30日13時～

開催場所：日販本社オチャノバ

（東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング 7F）

【オンラインサイン会】

開催日時：11月30日17時～

撮影：LUCKMAN