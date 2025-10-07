◇陸上 第79回国民スポーツ大会（2025年10月7日 滋賀・平和堂HATOスタジアム）

成年少年男女混合1600メートルリレー決勝が行われ、久保凛（17＝東大阪大敬愛高）が大阪の一員としてアンカーを走り、大阪は3分20秒58で5位入賞した。福島が大会新記録の3分18秒67で優勝した。

予選は2番手でバトンを受け、最後の直線で1人をかわして組1着に貢献した久保。決勝では5番手でバトンを受け取り、必死に前を追ったが、実力者が揃った中で届かなかった。

「前だけを追って走った。全然追いつかずに終わってしまったんですけど（5位を）維持できたのは良かったかなと思います」

4日の女子800メートル決勝で2分1秒72の大会新記録をマークして2連覇を達成。個人種目だけで今大会を終える選択肢もあったが「走りたいです」とリレー出場を志願した。1600メートルリレーは初挑戦。「大阪の方々にたくさんサポートをしてもらっている。マイルリレーに出て恩返しをしたい」という思いだった。

東京で開催された世界選手権は予選で思うようなレースができず、準決勝に進めず悔し涙を流した。そこからの再起を懸けた今大会。800メートルで2本、1600メートルリレーで2本と計4本を走り抜いた。

「高校最後の800メートルで、大阪を背負わせてもらって凄く楽しかったし、初めてのマイルというのも自分の中で印象に残っているので。（優勝チームにわたされた）メダルとかひこにゃんも欲しかったんですけど…（笑い）。5位という結果で悔いなく終われて良かった」

大阪の代表として、表彰式ではたこ焼きポーズで仲間とともに記念撮影に応じた17歳。今後は駅伝などを走る予定をしている。