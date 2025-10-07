不倫は男性がする印象があるかもしれませんが、女性もこっそりと禁断の恋を楽しんでいることがあるようです。しかし不倫がバレたら、そこでお楽しみも終わりです。そのあとは慰謝料や離婚などの話し合いで、ドロ沼な展開になることも……。

今回は、妻がニート男と不倫して夫がブチ切れた話をご紹介いたします。

不倫男の家に押しかける

「妻がオンラインゲームで知り合った男と不倫していたんです。妻とは離婚することにしたので、その男を家に連れてきてもらい、謝罪と慰謝料を要求しました。

すると男はニートで毎日フラフラしてるだけでお金も持っておらず、妻ともただの遊びだったと言い訳を始めました。なにも悪びれる様子もなく『俺ニートだから！』『貯金ないから慰謝料も払えないよ』『残念でした』とおちょくるような言い方をしてきたため怒りが爆発。妻がこの男の実家の場所を知っていたので、家まで押しかけることにしました。

すると男のお姉さんは真面目で常識がある人だったので、慰謝料を肩代わりしてくれることに。もちろん妻にも慰謝料を請求しました。この男のお姉さんには申し訳ないけど、男側からもきっちり支払ってもらいましたよ」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 不倫して人の家庭を壊しておいて、ふざけた態度をとるなんて許せません。奥さんもなぜこんな男と不倫してしまったのでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。