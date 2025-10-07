◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ブリュワーズ7-3カブス(日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド)

カブスが敵地でブリュワーズに連敗。地区シリーズは崖っぷちとなりました。

初回、4番の鈴木誠也選手が1アウト1、2塁の好機でアーロン・アシュビー投手のボール気味のチェンジアップをとらえ、左中間への先制3ラン。440フィート＝約134.1メートルの特大弾を放ちます。

ところが中4日で先発となった今永昇太投手が直後の守りでアンドルー・ボーン選手に同点3ランを献上。さらに3回にはウィリアム・コントレラス選手にソロホームランを許し、3回途中4失点で降板しました。

さらに2番手のダニエル・パレンシア投手がジャクソン・チョウリオ選手に3ランを献上。4点差に広がります。

打線は剛腕ジェイコブ・ミジオロウスキー投手ら2番手以降の投手陣から得点奪えず。今季メジャー最高勝率のブリュワーズに敵地で2連敗し、地区シリーズは崖っぷちとなりました。

これでカブスは、地区シリーズ突破に3連勝が必須。次戦は日本時間9日、本拠地リグリー・フィールドで戦います。

〈第1戦〉ブリュワーズ 9-3 カブス〈第2戦〉ブリュワーズ 7-3 カブス