¤¢¤ó¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤Ë¥Ñ¥Ã¥¿¥¤É÷¤¦¤É¤ó¡Ä¤«¤Ë¤«¤Þ¤ò»È¤Ã¤¿¼ç¿©2ÉÊ


¡Ú¥Ð¥ê¥¨14ÉÊ¡ÛÆù¤äµû¤Ê¤·¤Ç¤âËþÂ­¡ª¤«¤Ë¤«¤Þ¡õ¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Î¤ª¤«¤º

¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤Ë¤«¤Þ¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¸¥Î©¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆµßÀ¤¼ç¡£ÎÁÍý¤ÎÉý¤ò¤°¤ó¤È¹­¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Çò¤¤¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ë¤¢¤ó¤ò¤«¤±¤¿¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÐ§Êª¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥¿¥¤É÷¾Æ¤­¤½¤Ð¡Ö¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¡×¤ÎÌ£¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¦¤É¤ó¡£¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç´ÊÃ±¡õ»þÃ»¤ÊÍ¥½¨¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£

¢£¤«¤Ë¶ÌÉ÷¤´ÈÓ

¤¢¤ó¤ò¤«¤±¤ë¤È¶Ë¾å¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ËÊÑ¿È

¤¢¤ó¤ò¤«¤±¤ë¤È¶Ë¾å¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ËÊÑ¿È¡Ö¤«¤Ë¶ÌÉ÷¤´ÈÓ¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ¡¡¡Ä6ËÜ

¡¦Íñ ¡Ä4¸Ä

¡¦ËüÇ½¤Í¤® ¡Ä20£ç

¡¦²¹¤«¤¤¤´ÈÓ ¡ÄÅ¬ÎÌ

¡¦¤¢¤ó

¡¡­ø¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¢ÊÒ·ªÊ´ ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1/2

¡¡­ø¿å ¡ÄÂç¤µ¤¸4

¡¦¤´¤ÞÌý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¤«¤Ë¤«¤Þ¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÁÆ¤¯¤Û¤°¤¹¡£ËüÇ½¤Í¤®¤Ï4cmÄ¹¤µ¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¡¢¤«¤Ë¤«¤Þ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£

2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤ò¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£Íñ±Õ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢È¾½Ï¾õ¤ËßÖ¤á¤ë¡£

3. ´ï¤Ë¤´ÈÓ¤òÀ¹¤ê¡¢[2]¤ò¤Î¤»¤ë¡£

4. Ä¾·Â12cm¤ÎÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¤¢¤ó¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯ÍÏ¤­º®¤¼¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤º¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó1Ê¬30ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤è¤¯º®¤¼¡¢[3]¤Ë¤«¤±¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬506kcal/±öÊ¬1.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅç°¡µª)

¢£¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯É÷¤¦¤É¤ó

´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤¬¤­¤¤¤¿¥Ñ¥Ã¥¿¥¤É÷¤Î°ìÉÊ

´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤¬¤­¤¤¤¿¥Ñ¥Ã¥¿¥¤É÷¤Î°ìÉÊ¡Ö¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯É÷¤¦¤É¤ó¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(1¿ÍÊ¬)

¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ ¡Ä3ËÜ

¡¦¤Ë¤é ¡Ä1/3¤ï(Ìó30g)

¡¦¤â¤ä¤· ¡Ä1/2ÂÞ(Ìó100g)

¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê ¡Ä1/2ÊÒÊ¬

¡¦ÎäÅà¤¦¤É¤ó ¡Ä1¶Ì

¢£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ

¡¡­ø¥ì¥â¥ó½Á¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸2

¡¡­øº½Åü¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¤«¤Ë¤«¤Þ¤Ï¤Û¤°¤¹¡£¤Ë¤é¤Ï5cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£

2. Ä¾·Â23cm¤ÎÂÑÇ®»®¤Ë¤¦¤É¤ó¤òÅà¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆþ¤ì¡¢¤â¤ä¤·¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢[1]¤ò¹­¤²¤Æ¤Î¤»¤ë¡£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²ó¤·¤«¤±¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó6Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

3. Á´ÂÎ¤ò¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬271kcal/±öÊ¬3.5g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿·Ã«Í§Î¤¹¾)

¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

¤«¤Ë¤«¤Þ¤ÎÉ÷Ì£¤Ï¡¢Çò¤¤¤´¤Ï¤ó¤ä¤¦¤É¤ó¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤½¤ì¤¾¤ìÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÀäÌ¯¤Ç¡¢¥×¥í¤ÎÌ£¤¬¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅç°¡µª¡¢¿·Ã«Í§Î¤¹¾¡¡»£±Æ¡¿¹â¿ù½ã¡¢ß·ÌÚ±û»Ò

±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ

¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»