¤¢¤ó¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤Ë¥Ñ¥Ã¥¿¥¤É÷¤¦¤É¤ó¡£¤«¤Ë¤«¤Þ¤ò»È¤Ã¤¿¤Ò¤È»®¤´¤Ï¤ó
¡Ú¥Ð¥ê¥¨14ÉÊ¡ÛÆù¤äµû¤Ê¤·¤Ç¤âËþÂ¡ª¤«¤Ë¤«¤Þ¡õ¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Î¤ª¤«¤º
¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤Ë¤«¤Þ¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¸¥Î©¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆµßÀ¤¼ç¡£ÎÁÍý¤ÎÉý¤ò¤°¤ó¤È¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Çò¤¤¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ë¤¢¤ó¤ò¤«¤±¤¿¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÐ§Êª¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥¿¥¤É÷¾Æ¤¤½¤Ð¡Ö¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¡×¤ÎÌ£¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¦¤É¤ó¡£¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç´ÊÃ±¡õ»þÃ»¤ÊÍ¥½¨¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¢£¤«¤Ë¶ÌÉ÷¤´ÈÓ
¤¢¤ó¤ò¤«¤±¤ë¤È¶Ë¾å¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ËÊÑ¿È
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ¡¡¡Ä6ËÜ
¡¦Íñ ¡Ä4¸Ä
¡¦ËüÇ½¤Í¤® ¡Ä20£ç
¡¦²¹¤«¤¤¤´ÈÓ ¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦¤¢¤ó
¡¡ø¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¢ÊÒ·ªÊ´ ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1/2
¡¡ø¿å ¡ÄÂç¤µ¤¸4
¡¦¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤«¤Ë¤«¤Þ¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÁÆ¤¯¤Û¤°¤¹¡£ËüÇ½¤Í¤®¤Ï4cmÄ¹¤µ¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¡¢¤«¤Ë¤«¤Þ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤ò¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£Íñ±Õ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢È¾½Ï¾õ¤ËßÖ¤á¤ë¡£
3. ´ï¤Ë¤´ÈÓ¤òÀ¹¤ê¡¢[2]¤ò¤Î¤»¤ë¡£
4. Ä¾·Â12cm¤ÎÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¤¢¤ó¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯ÍÏ¤º®¤¼¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤º¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó1Ê¬30ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤è¤¯º®¤¼¡¢[3]¤Ë¤«¤±¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬506kcal/±öÊ¬1.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅç°¡µª)
¢£¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯É÷¤¦¤É¤ó
´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤¬¤¤¤¤¿¥Ñ¥Ã¥¿¥¤É÷¤Î°ìÉÊ
¡ÚºàÎÁ¡Û(1¿ÍÊ¬)
¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ ¡Ä3ËÜ
¡¦¤Ë¤é ¡Ä1/3¤ï(Ìó30g)
¡¦¤â¤ä¤· ¡Ä1/2ÂÞ(Ìó100g)
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê ¡Ä1/2ÊÒÊ¬
¡¦ÎäÅà¤¦¤É¤ó ¡Ä1¶Ì
¢£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
¡¡ø¥ì¥â¥ó½Á¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸2
¡¡øº½Åü¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤«¤Ë¤«¤Þ¤Ï¤Û¤°¤¹¡£¤Ë¤é¤Ï5cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
2. Ä¾·Â23cm¤ÎÂÑÇ®»®¤Ë¤¦¤É¤ó¤òÅà¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆþ¤ì¡¢¤â¤ä¤·¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢[1]¤ò¹¤²¤Æ¤Î¤»¤ë¡£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²ó¤·¤«¤±¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó6Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
3. Á´ÂÎ¤ò¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬271kcal/±öÊ¬3.5g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿·Ã«Í§Î¤¹¾)
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤«¤Ë¤«¤Þ¤ÎÉ÷Ì£¤Ï¡¢Çò¤¤¤´¤Ï¤ó¤ä¤¦¤É¤ó¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤½¤ì¤¾¤ìÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÀäÌ¯¤Ç¡¢¥×¥í¤ÎÌ£¤¬¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅç°¡µª¡¢¿·Ã«Í§Î¤¹¾¡¡»£±Æ¡¿¹â¿ù½ã¡¢ß·ÌÚ±û»Ò
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»