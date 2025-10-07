【セーラー万年筆 ホームショッピングオリジナル万年筆 「月渡るエゾフクロウ」】 10月7日発売 価格：35,000円

【拡大画像へ】

ホームショッピングは、セーラー万年筆とのコラボレーションによるオリジナル万年筆「春を待つシマエナガ」シリーズの第3弾「月渡るエゾフクロウ」を10月7日より発売する。価格は35,000円。

本商品は、第1弾のシマエナガ、第2弾のエゾモモンガ同様、北海道に棲むエゾフクロウをモチーフに、秋の北海道の森が持つ自然の美しさと奥深さをデザインした万年筆。静寂に包まれた夜の森に響く「ホッ、ホッ」という鳴き声や、月明りに照らされる優雅な飛翔をイメージしている。

蓋と胴、大先は、秋の夜空にかすかに差す月明りのような、ほんのり紫を感じさせる白に繊細なパールを施している。蓋栓と尾栓には、夜の森にひっそりと佇むエゾフクロウの瞳のような、透きとおった紫が添えられている。半透明なボディが光を柔らかく透過し、月光を映すようなその透明感が、静寂の中に潜む神秘的な存在感を演出する。

ペン先には、枝から枝へと音もなく舞うエゾフクロウの姿が刻まれ、見るたび、使うたびに秋の夜の物語がよみがえる。14金、中型の仕様。字幅は極細（EF）、細字（F）、中細（MF）、中字（M）、太字（B）、ズーム（Z）、 ミュージック（MS）の7種類が用意されている。

万年筆仕様

ペン先：14金・中型 オリジナルレーザー彫刻

蓋・胴・大先：PMMA樹脂 半透明パープルホワイト系メタシャイン

蓋栓・尾栓：PMMA樹脂 透明パープル系

蓋金輪：ブランド仕様

金属部品：ゴールドIP仕上げ

本体サイズ：Φ17×124mm（クリップ部含む）

本体重量：16.8g

※セーラー万年筆のコンバーターがご使用いただけます。

※化粧箱入り