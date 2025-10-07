日本初公開の作品も！「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」が10月7日にオープン
2025年10月7日、最新のデジタルテクノロジーを使ってアートを制作するアート集団「チームラボ」の常設ミュージアム「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」が京都市南区にオープン。延べ面積1万平方メートルのミュージアム内は4つのフロアに分けられ、計50作品以上が展示される。チームラボのミュージアムとしては国内最大級の広さだ。
【写真】「世界はこんなにもやさしくうつくしい / What a Loving, and Beautiful World」。見るだけでなく触れて作品の変化を楽しもう
同ミュージアムのある京都駅東南部エリアでは「京都駅東南部エリアプロジェクト」が進んでおり、今回のオープンもその取り組みの一環とのこと。チームラボは同ミュージアムを“新たな価値を生み出す創造・発信拠点”として、文化・芸術や若者を基軸としたまちづくりの推進に貢献している。
展示される作品の中には最新技術を用いて空間に描き出される作品のほか、体を動かして楽しめるアクティビティ型の作品もあり、子どもも大人も満足できる作品が盛りだくさん。今回はその中から、注目の作品をピックアップして紹介する。
■見て、触れて感じる美しい作品の数々
「連続する生と死 / Continuous Life and Death」や「憑依する滝 / Universe of Water Particles」、「世界はこんなにもやさしくうつくしい / What a Loving, and Beautiful World」という作品は、壁一面に花や滝、文字が描き出され、作品に触れると花が散る、というような変化が起きる。
描き出される作品の美しさはもちろんのこと、壁に触れることで異なる表情を見られるのが不思議で、何度も触れたくなること間違いなし。
また、座ったり寝そべったりして鑑賞できる作品もあり、没入感たっぷり。壁面全体に宇宙や花、鳥といったモチーフが描き出され、まるで自分もその作品の一部になったかのように感じられる。立った状態での体験は平衡感覚を欠くので注意が必要だ。
■日本初公開の作品は“泡”？
日本で初めて展示される「質量も形もない彫刻 / Massless Amorphous Sculpture」は、同ミュージアムの目玉の一つ。「環境現象」がコンセプトで、大小さまざまな泡で構成された空間に入って楽しむ体験型の作品だ。泡を壊そうとしても再び塊となって浮遊する姿から、「人の手では影響を与えようのない、環境変化で起きる現象を表現した」とのこと。
フォトスポットとしてもおすすめしたい「呼応するランプの森：One Stroke - a Year in the Mountains」は、時間経過でランプの色が変化する。これは「山の一年」をテーマに、季節によって赤や緑、青と変化する山の景色を表現しているそう。
迷路のように入り組んだ通路には「開いた宇宙の永遠の存在の中のメガリス / Megaliths in the Eternal Existence of the Open Universe」という作品があり、なんと本物の苔を使用しているのだとか。通路の先はガラス作品「凝固した光の海 / Sea of Solidified Light」や、卵型のオブジェが並ぶ「呼応する小宇宙 - 固形化された光の色 / Resonating Microcosms - Solidified Light Color」などを見て回れるようになっている。空間には草木の香りが充満しており、大自然の中にいるような感覚に。さらに、およそ10分おきに雨のような水が降り注ぐ「雨の儚い結晶 / Ephemeral Crystallized Rain」という作品も見られる。輝く結晶によって、より幻想的な空間になる。
■自分が描いた絵と遊べる子ども向け作品も
同ミュージアムには、子どもも楽しめる作品が用意されている。その一つがチームラボのほかのミュージアムでもお馴染みの「スケッチオーシャン」だ。自分が描いた魚が壁面の海の中に現れ、泳ぎ回る姿を見られる。また、「グラフィティネイチャー」では陸に生息するカエルやトカゲ、植物も描くことができ、起伏のある作品空間でイラストを歩かせることも。
さらに、ここで描いたイラストはTシャツやトートバッグなどのグッズにして持ち帰ることもできる。世界に一つだけのオリジナルグッズを作ってみてはいかがだろうか。
そのほか、トランポリンや滑り台といった体を使って楽しめるアート作品もあり、体を動かしながらアートに触れられるのでこちらも要チェックだ。
■“好きなものを好きなだけ楽しめる”のが最大の魅力
同ミュージアムの作品には、「破壊と再生」「生と死」「環境現象」といった哲学的なテーマに加え、教育的なテーマや、「共同的な創造性」といったテーマも含まれている。「存在の宇宙、認識の宇宙」というコンセプトを掲げ、ここでしか出合えない作品を提供しているそうだ。
ミュージアム内にはあえてマップや順路案内板を用意しておらず、同じ道を行ったり来たりして道に迷いながらも、そのたびに少しずつ違った様相を見せる作品群を楽しんでほしい、という想いが込められている。今回紹介した作品はほんの一部にすぎないので、ぜひ足を運んで、チームラボが繰り広げるアートの世界にどっぷりと浸かってみてほしい。
今年の芸術の秋は、「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」で特別なアート体験を堪能しよう。
取材・文＝織田繭(にげば企画)
撮影＝福羅広幸
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
