瀬川琉久がアミューズと契約…千葉J富樫と“ファミリー”「バスケの魅力を伝えられるように頑張ります」

株式会社アミューズは10月7日、グループ会社であるアミューズスポーツエージェンシーがB1千葉ジェッツに所属する瀬川琉久とエージェント契約を結んだことを発表した。同社にはチームメートの富樫勇樹も所属しており、コート外でも千葉Jの2人が“ファミリー”となった。

8月に19歳となった瀬川は、身長185センチのポイントガード。東山高校（京都）に在学していた今年1月に千葉ジェッツとプロ契約を結ぶと、いきなりBリーグ2024-25シーズンのMIP賞を受賞。世代別日本代表やNBA主催の国際キャンプにも参加するなど、国内外で将来を嘱望されている存在だ。

同社には、富樫の他に元競泳日本代表の入江陵介、陸上の桐生祥秀、バレーボールの宮部藍梨と柳田将洋も所属。今後は培ってきたエンターテインメントの知見やプロデュース力のノウハウをベースに、国内外における契約交渉、スポンサーシップの獲得、ブランディングなどの側面で、瀬川のキャリア形成をサポートしていくという。

今回の契約発表に際し、瀬川は「この度、アミューズスポーツエージェンシーとエージェント契約を締結いたしました。目標に向かって常に自分と向き合い、プレイヤーとしての価値を高めつつ、より沢山の方々にバスケットボールの魅力を伝えられるように頑張ります」と、コメントを寄せた。

【動画】瀬川・富樫・渡邊の3人で60得点！B1開幕節プレーハイライト映像