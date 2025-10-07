ジーニー<6562.T>が後場プラスに転じている。この日、グループ会社ＪＡＰＡＮ ＡＩが、企業向けＡＩ開発・運用プラットフォーム「ＪＡＰＡＮ ＡＩ ＳＴＵＤＩＯ」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



「ＪＡＰＡＮ ＡＩ ＳＴＵＤＩＯ」は、ＡＩエージェントファーストなソフトウェア開発プラットフォーム。データ、ナレッジ、ワークフローを統合することで、ＡＩエージェントのデータアクセス、参照、生成を拡張。また、「小さく試す」ことを前提としたシステム設計により、現場のフィードバックを速やかに反映し、着実に成果を積み上げていくプロセスを実現するという。なお、同件による業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS