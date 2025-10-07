「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日正午現在でメタプラネット<3350.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



７日の東証スタンダード市場でメタプラが反発。１日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想の修正を発表し、営業利益予想を２５億円から４７億円（前期比１３．４倍）へ引き上げた。ビットコイン・インカム事業の業績が当初の想定を大幅に超えた。ビットコイン関連銘柄の最右翼として注目度が高まるなか、同社の株価は６月１９日に１９３０円まで上昇し、昨年末から５．５倍の水準に跳ね上がった。ただ、その後は売りに押され９月２６日に４９６円まで下落。足もとでは、今期業績予想の上方修正に加えビットコイン価格が最高値圏に上昇していることもあり、株価は６００円台へと反発基調にあるが、上昇場面では戻り売り懸念が強く上値は抑えられている。



出所：MINKABU PRESS