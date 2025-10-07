モトローラ最新格安スマホは2.7万円、買って損する人いる？ #Amazonプライム感謝祭
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、6.7インチの120Hz対応ディスプレイを備えた「motorola g66j 5G」や有機ELディスプレイやIP68・IP69の防水防塵を搭載した「edge 60 pro」など、Motorola（モトローラ）のスマートフォンがお得に登場しています。
ディスプレイも、カメラも、端末スペックもGOOD！ 価格もバランス良しなモトローラの「motorola g66j 5G」が23%オフに！
Motorola(モトローラ)motorola g66j 5G PANTONE｜8GB/128GB｜ブラックオイスター｜SIMフリースマホ本体端末｜NFC/FeliCa対応｜FMラジオ搭載｜正規代理店品｜6.7インチ｜FHD+｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー5,200mAh｜PB810002JP
26,891円
（23%オフ）
Motorola(モトローラ)motorola g66j 5G PANTONE｜8GB/128GB｜グレーミスト｜SIMフリースマホ本体端末｜NFC/FeliCa対応｜FMラジオ搭載｜正規代理店品｜6.7インチ｜FHD+｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー5,200mAh｜PB810001JP
26,711円
（23%オフ）
Motorola(モトローラ)motorola g66j 5G PANTONE｜8GB/128GB｜ディルグリーン｜SIMフリースマホ本体端末｜NFC/FeliCa対応｜FMラジオ搭載｜正規代理店品｜6.7インチ｜FHD+｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー5,200mAh｜PB810000JP
26,891円
（23%オフ）
5,000万画素の超広角カメラも搭載！ 7月に発売されたばかりのミドルレンジスマホ「edge 60 pro」が23％オフに！
Motorola(モトローラ) edge 60 pro PANTONE｜12GB/256GB｜シャドーグリーン｜SIMフリースマホ 本体 端末｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品｜6.7インチ｜有機EL｜Super HD｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー 5,000mAh｜PB7U0000JP
61,662円
（23%オフ）
Motorola(モトローラ) edge 60 pro PANTONE｜12GB/256GB｜ダーズブルー｜SIMフリースマホ 本体 端末｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品｜6.7インチ｜有機EL｜Super HD｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー 5,000mAh｜PB7U0001JP
61,662円
（23%オフ）
Motorola(モトローラ) edge 60 pro PANTONE｜12GB/256GB｜カルサイトホワイト｜SIMフリースマホ 本体 端末｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品｜6.7インチ｜有機EL｜Super HD｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー 5,000mAh｜PB7U0003JP
61,662円
（23%オフ）
125Wの超急速充電に対応、わずか約19分で完全充電できる「edge 50 pro」が38％オフに！
Motorola(モトローラ)motog05｜8GB/128GB｜フレッシュラベンダー｜SIMフリースマホ本体端末｜NFC対応｜ヴィーガンレザー｜ゴリラガラス｜正規代理店品｜6.7インチ｜HD+｜IP52防水防塵｜大容量バッテリー5,200mAh｜RAMブースト機能｜PB6N0002JP
17,090円
（18%オフ）
Motorola(モトローラ) motorola edge 50 pro｜12GB/256GB｜リュクスラベンダー｜SIMフリースマホ 本体 端末｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品｜6.7インチ｜有機EL｜Super HD｜IP68防水防塵｜大容量バッテリー 4,500mAh｜PB1K0001JP
45,694円
（38%オフ）
なお、上記の表示価格は2025年10月7日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
