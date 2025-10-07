ALTA PRO 3 263ALBPS

株式会社ガードフォースジャパンは、VANGUARDの「ALTA PRO 3」シリーズおよび「ALTA PRO 3X」シリーズを10月17日（金）に発売する。耐荷重25kgをうたうシリーズ最上位のカーボン三脚。

両シリーズの違いはセンターポールの有無。「ALTA PRO 3」シリーズは取り外し可能な六角柱のセンターポールを採用する。一方「ALTA PRO 3X」シリーズはセンターコラムを排した構造とし、320mmだけ上方に延ばせる拡張用センターポールが付属する。

脚部のロックにはひねって解除・固定するツイスト式を採用。開脚角度は23°、50°、85°の3段階。石突にはスチールスパイクも格納されている。

いずれも新開発の自由雲台「LBP」シリーズを搭載。アルカスイス互換形状のクイックシュープレートが付属する。

ALTA PRO 3シリーズのセンターコラムは分割が可能

ALTA PRO 3Xシリーズに付属する拡張用センターコラムは、最大320mmの伸長が可能

ALTA PRO 3 263ALBPS

ALTA PRO 3 263CLBPS

ALTA PRO 3 303CLBPS

ALTA PRO 3XT 234CLBPS

ALTA PRO 3X 264CLBPS

ALTA PRO 3X 304CLBPS

最伸高：1,705mm 最低高：240mm 縮長：695mm 段数：3段 脚径：26mm 台座：58mm 雲台：LBP-50S クイックシュー：QS-45H（アルカスイス互換） 耐荷重：20kg 質量：1.92kg 素材：アルミ 価格：4万9,500円最伸高：1,705mm 最低高：240mm 縮長：695mm 段数：3段 脚径：26mm 台座：58mm 雲台：LBP-50S クイックシュー：QS-45H（アルカスイス互換） 耐荷重：20kg 質量：1.66kg 素材：カーボン 価格：6万9,300円最伸高：1,760mm 最低高：255mm 縮長：725mm 段数：3段 脚径：30mm 台座：58mm 雲台：LBP-55S クイックシュー：QS-45H（アルカスイス互換） 耐荷重：25kg 質量：2.01kg 素材：カーボン 価格：7万9,200円最伸高：1,380mm（拡張時：1,700mm） 最低高：150mm 縮長：560mm 段数：4段 脚径：23mm 台座：45mm 雲台：LBP-45S クイックシュー：QS-45H（アルカスイス互換） 耐荷重：15kg 質量：1.21kg 素材：カーボン 価格：4万9,500円最伸高：1,445mm（拡張時：1,765mm） 最低高：170mm 縮長：590mm 段数：4段 脚径：26mm 台座：50mm 雲台：LBP-50S クイックシュー：QS-45H（アルカスイス互換） 耐荷重：20kg 質量：1.46kg 素材：カーボン 価格：5万9,400円最伸高：1,500mm（拡張時：1,820mm） 最低高：175mm 縮長：610mm 段数：4段 脚径：30mm 台座：58mm 雲台：LBP-55S クイックシュー：QS-45H（アルカスイス互換） 耐荷重：25kg 質量：1.69kg 素材：カーボン 価格：6万9,300円