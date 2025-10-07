King & Prince、半年ぶりに『Duet』表紙に降臨

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeが、10月7日発売の『Duet』11月号の表紙を飾っている。

■表紙＆グラビアのテーマは“HOPE（＝希望）”

King & Princeが、大人っぽいツイードジャケットの衣装をまとい、爽やかな笑顔で半年ぶりに『Duet』の表紙を飾っている。

表紙＆グラビアのテーマは“HOPE（＝希望）”。グラビアページでは、手を繋いだり、おんぶし合ったりと、ふたりの仲のよさが伝わってくるカットが満載となっている。

インタビューでは、現体制での初のドームツアーについて、そしてふたりの希望ある未来についてもコメント。ファンは要チェックだ。

■書籍情報

2025.10.07 ON SALE

『Duet（デュエット）』2025年11月号

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』

■関連リンク

Duet公式サイト

https://www.homesha.co.jp/duet/

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/