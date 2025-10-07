King & Prince、半年ぶりに『Duet』表紙に降臨
King & Princeが、10月7日発売の『Duet』11月号の表紙を飾っている。
■表紙＆グラビアのテーマは“HOPE（＝希望）”
King & Princeが、大人っぽいツイードジャケットの衣装をまとい、爽やかな笑顔で半年ぶりに『Duet』の表紙を飾っている。
表紙＆グラビアのテーマは“HOPE（＝希望）”。グラビアページでは、手を繋いだり、おんぶし合ったりと、ふたりの仲のよさが伝わってくるカットが満載となっている。
インタビューでは、現体制での初のドームツアーについて、そしてふたりの希望ある未来についてもコメント。ファンは要チェックだ。
■書籍情報
2025.10.07 ON SALE
『Duet（デュエット）』2025年11月号
■リリース情報
2025.10.22 ON SALE
Blu-ray＆DVD『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』
