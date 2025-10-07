日之出出版の公式Xにて、目黒蓮（Snow Man）を起用した『FINEBOYS』11月号（10月9日発売）の表紙ビジュアルが公開され、瞬く間に話題を集めている。

【画像】ニットコーデの目黒蓮／目黒蓮が表紙を飾った『FINEBOYS』

■透明感と優しげな雰囲気が引き立つニットコーデの目黒蓮

シースルーバングにボーダーのニット帽をちょこんと乗せた目黒。パープルのカーディガンに身を包み、頬にそっと手を添えながらカメラをまっすぐに見つめており、ふんわりとしたニットの質感が、彼の透明感と優しげな雰囲気をいっそう際立たせるビジュアルだ。

さらに小指には、ぽてっとしたゴールドリングがさりげなく光り、柔らかなスタイルにさりげない華を添えている。

SNSでは「美しすぎて見惚れる」「この表情、優勝」「ナチュラルなのに完璧」「美しさ限界突破」「FINEBOYS×目黒蓮は信頼しかない」「表紙から目が離せない」「視線が優しすぎて息止まる」など、称賛の声が相次いでいる。

■目黒蓮が表紙を飾った『FINEBOYS』

