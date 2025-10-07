『うたコン』でテレビが生んだヒット曲を特集！甲斐バンドは代表曲メドレーで盛り上げる

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月14日19時57分より、NHK『うたコン』が放送される。

■小林明子「恋におちて-Fall in love-」を披露

今回は、テレビが生んだヒット曲を特集する。

幕開きは、加藤茶・高木ブーが登場、テレビの一時代を彩ったザ・ドリフターズの名曲メドレーを、純烈他豪華出演歌手と共に届ける。

ロンドン在住の小林明子は40年前に発表した大ヒットドラマ主題歌「恋におちて-Fall in love-」を、FIELD OF VIEWのボーカル浅岡雄也は清涼飲料水のCMで注目を集めた「突然」を披露。そして、デビュー25周年のAIは、紅白でも披露した代表曲「みんながみんな英雄」を届ける。

人気コーナー「プレイバック紅白」では、1992年の『第43回NHK紅白歌合戦』を振り返る。この年に初出場を飾った藤あや子も登場。当時の思い出を語り、初紅白で披露した「こころ酒」を、超ときめき♡宣伝部の踊りとともに披露する。

さらに、デビュー50周年・甲斐バンドが『うたコン』初登場。「安奈」「HERO（ヒーローになる時、それは今）」の代表曲メドレーで、NHKホールを大いに盛り上げる。

番組後半では、ORANGE RANGEが、現在リバイバルヒット中の「イケナイ太陽」と最新曲「トワノヒカリ」を『うたコン』だけのメドレーで届ける。また、民放の人気バラエティー番組で“池ちゃん”の愛称で活躍中のSTU48・池田裕楽が、演歌歌手・徳永ゆうきとのデュエット曲「あの頃のBGM」をテレビ初披露。

そして、超ときめき♡宣伝部は、SNSで大人気の「超最強」を、music concertoの生演奏とともにパフォーマンスする。

■曲順

「ザ・ドリフターズSPメドレー」加藤茶 高木ブー 純烈 出演者有志

「恋におちて -Fall in love-」小林明子

「こころ酒」藤あや子 踊り：超ときめき♡宣伝部

「突然」浅岡雄也（FIELD OF VIEW）

「みんながみんな英雄」AI

「安奈 ～ HERO（ヒーローになる時、それは今）」甲斐バンド

「イケナイ太陽 ～ トワノヒカリ」ORANGE RANGE

「あの頃のBGM」池田裕楽（STU48）＆徳永ゆうき

「超最強」超ときめき♡宣伝部

■番組情報

NHK『うたコン』

10/14（火） 19:57～20:42

※NHK ONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり

※NHKホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：AI、浅岡雄也（FIELD OF VIEW）、池田裕楽（STU48）、ORANGE RANGE、甲斐バンド、加藤茶、小林明子、純烈、高木ブー、超ときめき♡宣伝部、徳永ゆうき、藤あや子

