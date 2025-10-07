国際卓球連盟（ITTF）は7日、2025年第41週の世界ランキングを発表した。



■トップ30には5選手

男子シングルスでは「チャイナスマッシュ2025」で世界113位の若手中国選手に敗れて初戦敗退した張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位をキープ。同大会で8強入りを果たした18歳の松島輝空（木下グループ）は24位から自己最高の16位へと大幅にランクを上げた。

2回戦敗退の戸上隼輔（井村屋グループ）は20位、同大会8強の宇田幸矢（協和キリン）は35位から26位に躍進、篠塚大登（愛知工業大）は28位をキープし、5選手がトップ30をキープしている。

さらに同大会で3回戦進出と快進撃を見せた茺田一輝（早稲田大）が70位から51位に急浮上。田中佑汰（金沢ポート）は38位、及川瑞基（岡山リベッツ）は58位にランクインした。

75位には村松雄斗（霧島整形外科病院）、77位には吉山僚一（日本大）、80位には吉村真晴（SCOグループ）と続き、89位には坂井雄飛（愛知工業大）、97位には吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）が100位圏内に名を連ねている。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年10月7日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

4位 （-）：張本智和

16位（↑ 24位）：松島輝空

20位（-）：戸上隼輔

26位（↑ 35位）：宇田幸矢

28位（-）：篠塚大登

38位（↑ 39位）：田中佑汰

51位（↑ 70位）：茺田一輝

58位（↓ 53位）：及川瑞基

75位（↓ 69位）：村松雄斗

77位（↓ 74位）：吉山僚一

80位（↓ 79位）：吉村真晴

89位（↑ 93位）：坂井雄飛

97位（↓ 86位）：吉村和弘