13時の日経平均は360円高の4万8305円、アドテストが134.68円押し上げ 13時の日経平均は360円高の4万8305円、アドテストが134.68円押し上げ

7日13時現在の日経平均株価は前日比360.40円（0.75％）高の4万8305.16円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は941、値下がりは594、変わらずは78と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を134.68円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が123.23円、フジクラ <5803>が41.25円、東エレク <8035>が20.20円、日東電 <6988>が10.61円と続く。



マイナス寄与度は30.71円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、バンナムＨＤ <7832>が9.9円、ファナック <6954>が9.76円、リクルート <6098>が8.69円、トレンド <4704>が7.98円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉄鋼、鉱業、ガラス・土石と続く。値下がり上位には小売、その他金融、サービスが並んでいる。



※13時0分1秒時点



株探ニュース

