芋洗坂係長、“友人”故・桜塚やっくんの命日と墓参りを報告「献杯して、しばし語らいました」
お笑いタレントの芋洗坂係長（57）が6日、自身のインスタグラムを更新。2013年10月に交通事故で亡くなったタレント・桜塚やっくん（本名：斎藤恭央さん 享年37）の命日と墓参りを報告した。
【写真】「献杯して、しばし語らいました」桜塚さんの墓前で酒と花を手にする芋洗坂係長
芋洗坂係長は「10月5日は友人の命日でした。献杯して、しばし語らいました #桜塚やっくん」とコメントを添え、曇り空の下、墓前でお酒の缶と花を手にするショットを投稿した。
コメント欄では「今日が、命日だったんですね。私も大好きな芸人さんでした」「向こうではエンタやオンバトで一緒だったカンニング中島さんやまえけんさん、相方の竹内さん達と共に仲良く活動していると思います」「命日を忘れない友人がいて、やっくんは幸せです」「もう十三回忌なんですね。いつまでも忘れず戦友が来てくれるのは嬉しかったと思いますよ」などの温かい声が寄せられた。
