【米男子ゴルフ】松山英樹はモリカワ、ゴタラップと同組 9日開幕ベイカレント・クラシック
米男子ゴルフツアーの新規大会ベイカレント・クラシック・レクサスは9日から4日間、神奈川・横浜CCで開催される。初日、2日目の組み合わせが7日に発表され、米ツアー11勝の松山英樹（33＝LEXUS）はメジャー2勝のコリン・モリカワ（28＝米国）、今季1勝のクリス・ゴタラップ（26＝米国）と同組になった。初日は午前10時35分に1番からスタートする。
国内ツアー20勝の石川遼（34＝CASIO）は米ツアー1勝のジョエル・ダーメン（37＝米国）、エリック・コース（37＝米国）と回る。
世界ランク4位でメジャー2勝のザンダー・シャウフェレ（31＝米国）は23年全米オープン覇者ウィンダム・クラーク（31＝米国）、欧州ツアー12勝のアレックス・ノレン（42＝スウェーデン）とのペアリングとなった。
初日の主な組み合わせは以下の通り。
スタート時間（ホール）選手名
8:45（1）ボー・ホスラー、マックス・グレイザーマン、中西直人
8:45（10）マティ・シュミット、パトリック・フィッシュバーン、比嘉一貴
8:56（1）バド・コーリー、ニコライ・ホイゴール、小西たかのり
8:56（10）ジョエル・ダーメン、エリック・コール、石川遼
9:18（10）ザンダー・シャウフェレ、ウィンダム・クラーク、アレックス・ノレン
9:29（10）任成宰、マイケル・キム、中島啓太
9:40（10）久常涼、マイケル・トルビヨルンセン、蝉川泰果
9:51（1）マーク・ハバード、サム・スティーブンス、金谷拓実
9:51（10）パトリック・ロジャース、ダニー・ウォーカー、大西魁斗
10:02（1）アレックス・スモーリー、サミ・バリマキ、金子駆大
10:02（10）デビッド・リプスキー、ビンス・ウィーリー、堀川未来夢
10:13（1）小平智、ラスムス・ホイゴール、米沢連
10:13（10）マック・マイスナー、ケビン・ロイ、河本力
10:24（1）ミンウ・リー、ニコ・エチャバリア、アダム・スコット
10:35（1）クリス・ゴタラップ、松山英樹、コリン・モリカワ
10:57（1）サム・ライダー、アイザイア・サリンダ、小林大河
10:57（10）リコ・ホイ、マックス、マクグリービー、生源寺龍憲