米男子ゴルフツアーの新規大会ベイカレント・クラシック・レクサスは9日から4日間、神奈川・横浜CCで開催される。初日、2日目の組み合わせが7日に発表され、米ツアー11勝の松山英樹（33＝LEXUS）はメジャー2勝のコリン・モリカワ（28＝米国）、今季1勝のクリス・ゴタラップ（26＝米国）と同組になった。初日は午前10時35分に1番からスタートする。

国内ツアー20勝の石川遼（34＝CASIO）は米ツアー1勝のジョエル・ダーメン（37＝米国）、エリック・コース（37＝米国）と回る。

世界ランク4位でメジャー2勝のザンダー・シャウフェレ（31＝米国）は23年全米オープン覇者ウィンダム・クラーク（31＝米国）、欧州ツアー12勝のアレックス・ノレン（42＝スウェーデン）とのペアリングとなった。

初日の主な組み合わせは以下の通り。

スタート時間（ホール）選手名

8:45（1）ボー・ホスラー、マックス・グレイザーマン、中西直人

8:45（10）マティ・シュミット、パトリック・フィッシュバーン、比嘉一貴

8:56（1）バド・コーリー、ニコライ・ホイゴール、小西たかのり

8:56（10）ジョエル・ダーメン、エリック・コール、石川遼

9:18（10）ザンダー・シャウフェレ、ウィンダム・クラーク、アレックス・ノレン

9:29（10）任成宰、マイケル・キム、中島啓太

9:40（10）久常涼、マイケル・トルビヨルンセン、蝉川泰果

9:51（1）マーク・ハバード、サム・スティーブンス、金谷拓実

9:51（10）パトリック・ロジャース、ダニー・ウォーカー、大西魁斗

10:02（1）アレックス・スモーリー、サミ・バリマキ、金子駆大

10:02（10）デビッド・リプスキー、ビンス・ウィーリー、堀川未来夢

10:13（1）小平智、ラスムス・ホイゴール、米沢連

10:13（10）マック・マイスナー、ケビン・ロイ、河本力

10:24（1）ミンウ・リー、ニコ・エチャバリア、アダム・スコット

10:35（1）クリス・ゴタラップ、松山英樹、コリン・モリカワ

10:57（1）サム・ライダー、アイザイア・サリンダ、小林大河

10:57（10）リコ・ホイ、マックス、マクグリービー、生源寺龍憲