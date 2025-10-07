◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース4―3フィリーズ（2025年10月6日 フィラデルフィア）

ドジャースのミゲル・ロハス内野手（36）が6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に「7番・三塁」で先発出場。6回の守備で気迫プレーを見せた。

0―0で迎えた6回裏、先発・スネルが2四球で2死一、二塁のピンチを迎えた。打席にボームを迎え、低めチェンジアップでゴロを打たせた。

打球は三塁手・ロハスのもとへ飛び、ロハスは送球せず、三塁封殺を選択。三塁ベースへ猛ダッシュし、最後は左手にはめたグラブを伸ばして決死のダイビング。二塁走者・ターナーよりもわずかに早くベースに触れてアウトをもぎ取った。

試合後、ロハスはこのプレーについて「正直、あの判断には満足していない。間違った判断だったと思う」と反省。その上で「でも三塁まで行ってしまった以上、全力でやりきるしかなかった。結果的にそれ以上、（ピンチが）広がらなかったのは良かったけど、本来は一塁か二塁に送球すべきだったと思う」と転送してアウトにすべきだったと振り返った。

だからこそ「家で野球を見ている子どもたちには伝えたい。ツーアウトでゴロを取ったら、迷わず一塁に投げてイニングを締めるんだってね」と子供達には真似をしないように呼びかけた。