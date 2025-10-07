優希美青、タイトタンクトップで美ウエスト強調「スタイル良すぎ」「くびれ綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/10/07】女優の優希美青が6日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露したコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「ちはやふる」女優、大胆コーデで美ウエスト強調
優希は「楽しすぎる夏だったな」とミニ丈のグリーンのノースリーブトップスにベージュのワイドパンツを合わせたコーディネートを披露している。東京の夜景をバックに、引き締まったウエストラインを際立たせている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「くびれ綺麗」「可愛すぎ」「似合ってる」「おしゃれ」「夏満喫してて素敵」といったコメントが寄せられている。
優希は、2018年公開の「ちはやふる −結び−」で花野菫を演じ、話題に。10年後が描かれた日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」でも続投し、注目を集めた。（modelpress編集部）
