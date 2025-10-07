田丸麻紀、息子達との写真公開「全員おしゃれ」「憧れる」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】モデル・女優の田丸麻紀が、10月5日に自身のInstagramを更新。息子達との写真を披露して、反響を呼んでいる。
【写真】田丸麻紀、息子2人の全身ショット
田丸は「天気予報を見たら、東京はしばらく雨マークと、いうことで太陽を浴びてランチしよう！と言う話になり」とつづり、家族でランチに出かけたことを報告。田丸は見晴らしの良いテラス席に座り、隣の席に座るハートのスタンプで目元を隠した次男の髪の毛を笑顔で撫でている写真や、ハートのスタンプで顔を隠した長男と次男が並んで立っている写真などを公開している。
この投稿には「仲良し家族で憧れる」「家族全員おしゃれ」「子供への眼差しが素敵」などの反響が寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
