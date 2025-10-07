「今日好き」山口永愛、ベアトップドレスで胸元大胆披露「美の塊」「肌綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた山口永愛が6日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身者、美谷間際立つドレス姿
山口は「バラだいすき」とバラを持った写真を投稿。ベアトップドレスで鮮やかなピンクの花びらが胸元を覆うように装飾されている。
この投稿に、ファンからは「美の塊」「肌綺麗」「可愛すぎ」「似合いすぎてる」「お姫様みたい」「華やか」「素敵」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。山口は芝田祥伍と「チュンムン編」でカップル成立し、“しょうとあ”として人気を博している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身者、美谷間際立つドレス姿
◆山口永愛、ドレスで胸元華やか
山口は「バラだいすき」とバラを持った写真を投稿。ベアトップドレスで鮮やかなピンクの花びらが胸元を覆うように装飾されている。
◆山口永愛の薔薇ドレス姿に反響
この投稿に、ファンからは「美の塊」「肌綺麗」「可愛すぎ」「似合いすぎてる」「お姫様みたい」「華やか」「素敵」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。山口は芝田祥伍と「チュンムン編」でカップル成立し、“しょうとあ”として人気を博している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】