「可愛くて実物見て大感動！」【しまむら】マニア絶賛♡「着回し力100点ワンピ」

季節の変わり目に新しいアイテムを買い足すなら何が正解？──そんな時はおしゃれなインフルエンサーのリアルバイアイテムに注目してみて。今回は、【しまむら】マニアの@collin_wearさんが絶賛している「ワンピース」にフォーカス。レイヤードが楽しめるキャミソールデザインでロングシーズン活躍が期待できるアイテムです。着回しコーデと合わせて、その魅力をご紹介。

胸元のアシメデザインがポイント

【しまむら】「TT ＊ YUUアシメキャミOP」\1,969（税込）

胸元のアシンメトリーなウェーブカットがポイントのキャミワンピース。ひとクセあるデザインで、シンプルな中にも個性が光る一枚です。暑さが残る日には半袖トップスを、肌寒くなる頃にはロンTやブラウス、タートルネックセーターなど幅広い着まわしが楽しめそう。@collin_wearさんも「可愛くて実物見て大感動」と絶賛！

スカートとしてもアレンジ可能

ウエスト位置で折り返して、スカートとしても着られるのも魅力のひとつ。折り返したビスチェ部分がアクセントにもなり、シンプルなコーデでもサマ見えが狙えます。キャミワンピとしての着回し力に加え、ナロースカート風にも使える高コスパワンピはオンライン限定アイテムなのだそう。運よく店頭で見つけたら、即ゲットがおすすめ。

