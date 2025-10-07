「パパをやっつける！」「えっ！？」息子の寝言にギョッ！ → まさかの『夢の内容』に「朝から笑った」

今回は、知人のA子さんにお聞きした、可愛らしいエピソードをご紹介します。

ある夜、衝撃的な息子の寝言にびっくり！

夢の中で、息子はなんと――？

息子の寝顔を眺めながら……

ある夜のことです。



5歳の息子を寝かしつけた私は、ほうっとため息をつきました。

慌ただしい一日を終えて、やっと訪れた静かな時間。



スヤスヤと眠る息子の寝顔を眺めながら、自分もうとうとしていると――。

どんな夢見てるの！？

「……パパをやっつけるぞ」

ん？



パパをやっつける？

それは、息子の寝言でした。



寝ているのにも関わらず、なにやら険しい顔をしながら、「パパをやっつけるんだぁ！」

その様子がおかしくて、思わず吹き出してしまいました。



「いったい、どんな夢見てるんだか」

まさかの、パパが悪者

翌朝、朝ごはんを食べながら、私は昨夜の寝言について、息子に聞いてみることにしました。



「ねぇ、昨日寝てるときに、『パパをやっつける』って言ってたけど、どんな夢見てたの？」

すると、息子はにっこりしながら答えました。



「パパが悪者でね、ぼくがヒーローだったの！ パパをやっつけたんだよ！」

まさかの、パパ悪役設定！



「えっ、オレやられたの！？」と苦笑いする夫を見て、息子は満足そうに笑っています。

朝からおかしくてたまりませんでした。

今度はママも出演させてね

毎日「変身！ いくぞー！」なんて言いながら、ソファの上でドッスンバッタンしている、ヒーロー大好きな息子ですが、まさか夢の中でも戦っているなんて。

いつまでヒーローごっこしているのかなあ、なんて思うと、改めてこのときを愛おしく感じます。

今夜も息子は、世界を救うことでしょう。

ママのことも、お姫様役で出演させてくれたら嬉しいなぁ、なんてね（笑）

【体験者：30代女性・パート主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：大城サラ

イベント・集客・運営コンサル、ライター事業のフリーランスとして活動後、事業会社を設立。現在も会社経営者兼ライターとして活動中。事業を起こし、経営に取り組む経験から女性リーダーの悩みに寄り添ったり、恋愛や結婚に悩める多くの女性の相談に乗ってきたため、読者が前向きになれるような記事を届けることがモットー。