子どもは親や周囲の人の言葉をそのまま真似ることが多い。特に幼い頃は、口調や言い回しまでコピーするので、「自分が普段こんなふうに話しているのか」と気づかされて思わず反省してしまうことも少なくない。SNSで育児漫画を投稿しているマキノさんも口調を真似される体験をしたようで、その時の様子を漫画で描いている。



【漫画】同じ口調で返されてイラッ

ある日、マキノさんの娘・くうちゃんがお菓子をねだってきた。喋るのが上達してきた頃で、「だからお菓子食べたいって言ってるでしょ！」と駄々をこねる。これに対し、マキノさんは「ダメって言ってるでしょ！何回言ったらわかるの」と言い返した。すると、くうちゃんは母親と同じ口調で「何回言ったらわかるの！」と返してきたのだ。自分の言葉がそのまま返ってきたことに、戸惑いつつも少しの苛立ちも覚えたという。



時は流れ、弟のへうくんが生まれてくうちゃんはお姉ちゃんになった。兄弟げんかも日常茶飯事になり、「もうへうくんと遊ばない！ふん！」とくうちゃんが怒ることも多い。しかし後日、喧嘩の際に今度はへうくんが「もうくうちゃんとあしょばない！ふん！」と、まるで鏡のようにくうちゃんの口真似を返してきた。近くで見ていたマキノさんは、言われた側の気持ちを痛感し、思わず苦笑してしまったそうだ。このエピソードについて、作者のマキノさんに話を聞いた。



ー親として“言葉はうつる”と実感した瞬間、他にもありますか？



特に上の子によく口調がうつってるなあと思います。私の方言や叱るときの言い方がそのまま出てきて、ドキッとすることも多いです。最近はお片付けの時に『しょうがないな～』と言っていて、“あ、完全に私だ…”と驚きましたね



ーへうくんがくうちゃんの口調を真似したエピソード、当のくうちゃんはどんな反応でしたか？



言い返す言葉が見つからなかったみたいで、無言で怒ってました（笑）



ー幼稚園で覚えてきた言葉で、つい笑ってしまったものや驚いた言葉はありましたか？



「しずかにしてください！」とか「◯◯したらだめなんだよ～」とかは、先生や友達に言われているのがそのまま出ているんだなと想像できて、思わずクスッとしちゃいました。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）