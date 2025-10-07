高市早苗新総裁に激似の芸人、見つかる「爆笑」「本人すぎる」
お笑いコンビ・Aマッソの加納が6日、自身のエックスを更新し、相方・むらきゃみが高市早苗・自民党新総裁に扮した姿を公開し、「きゃみ、高市早苗いけます！！！」と高らかに宣言している。
【写真】Aマッソも！ 「脱竹」後に成功した芸人
加納が「各位 きゃみ、高市早苗いけます！！！」と公開しているのは、真っ青なスーツ姿に真珠のネックレス、黒いショートカットで笑顔を見せるむらきゃみの姿。
5日の自民党総裁選で新総裁に選出された高市早苗氏に扮した姿だ。コメント欄には「これは似とるわwww」「爆笑」「本人すぎる」「ワロタ」といった声が寄せられている。
引用：「加納（Aマッソ）」エックス（＠ams_kn_）
