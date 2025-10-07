MBSラジオ『Aぇ！groupのMBSヤングタウン』「今後はメンバー4人で継続して放送」 8日も通常通り放送
MBSラジオは、公然わいせつの疑いで逮捕・送検され、留置されていた警視庁・三田警察署から釈放されたAぇ! groupの草間リチャード敬太が出演する番組『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜 後10：00）について、オリコンニュースの取材に対して「今後はメンバー4人で継続して放送します」と説明した。
【写真】車内の様子は…Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者が送検
同番組は毎週、グループから2人ずつが出演。誰が登場するかはオンエアまでのお楽しみとなっている。8日の放送分も通常通り放送される。なお、同局は「収録日について明かしていない」と言う。
草間は4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕されていた。6日には留置先から釈放された。
STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトで謝罪。「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表した。
【写真】車内の様子は…Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者が送検
同番組は毎週、グループから2人ずつが出演。誰が登場するかはオンエアまでのお楽しみとなっている。8日の放送分も通常通り放送される。なお、同局は「収録日について明かしていない」と言う。
草間は4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕されていた。6日には留置先から釈放された。
STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトで謝罪。「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表した。