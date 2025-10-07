アニメイト展示やコラボカフェも！竹書房「moment×アメイロ創刊10周年記念フェア」
竹書房は、BLレーベル「moment×アメイロ」の創刊10周年を記念し、2025年10月30日(木)より『moment×アメイロ創刊10周年記念フェア』を開催いたします。
対象商品の購入で、豪華作家陣のイラストを使用した「フォトグレイカード風クリアしおり」がプレゼントされるほか、様々な記念イベントが実施されます。
竹書房「moment×アメイロ創刊10周年記念フェア」
開催期間：2025年10月30日(木)〜
開催場所：全国の参加書店 ※公式サイトでご確認ください
特典：フォトグレイカード風クリアしおり(全3種)
BLレーベル「moment×アメイロ」が2025年10月に創刊10周年！
感謝の気持ちを込めて、記念フェアが開催されます。
期間中、フェア参加書店で対象商品を購入すると、特典として「フォトグレイカード風クリアしおり」(全3種)が1枚もらえます。
特典「フォトグレイカード風クリアしおり」(全3種)
特典は、人気作家陣のイラストを使用したフォトグレイカード風のおしゃれなクリアしおりです。
フォトグレイカード風クリアしおり A
LINEUP：倉橋トモ・薄井いろは・たけはらひなこ・転はくと
フォトグレイカード風クリアしおり B
LINEUP：にやま・楔ケリ・ずつうやく・青木らき
フォトグレイカード風クリアしおり C
LINEUP：ざらめ鮫・二目・らぐららぐ・水谷倖
10周年記念イベント
10周年を記念し、「Garden Party」をテーマに9名の豪華執筆陣がイラストを描き下ろし。
このイラストを使用した様々なイベントが開催されます。
アニメイト展示
開催期間：2025年11月1日(土)〜16(日)
開催場所：アニメイト池袋本店 3F わくわくスペース
全国のアニメイトでは各作家の等身パネルを設置し、限定画像がもらえるQRコード企画も実施されます。
emo cafe
開催期間：2025年11月1日(土)〜24日(月・祝)
開催場所：emo cafe(原宿)／emo cafe(大阪)／emo cafe(池袋)
描き下ろしイラストを使用したコラボメニューやグッズが楽しめます。
ORIGOOぬいぐるみ
受注販売期間：2025年12月から毎月順次受注販売予定
描き下ろしイラストを基にしたぬいぐるみが登場します。
10周年という節目を祝う、ファンにはたまらない企画が盛りだくさん！
豪華作家陣のイラストが楽しめる購入特典のしおりはもちろん、展示やコラボカフェ、ぬいぐるみなど、様々な形で「moment×アメイロ」の世界に浸れる特別な期間です。
竹書房の「moment×アメイロ創刊10周年記念フェア」の紹介でした。
