アニメイト展示やコラボカフェも！竹書房「moment×アメイロ創刊10周年記念フェア」

竹書房は、BLレーベル「moment×アメイロ」の創刊10周年を記念し、2025年10月30日(木)より『moment×アメイロ創刊10周年記念フェア』を開催いたします。

対象商品の購入で、豪華作家陣のイラストを使用した「フォトグレイカード風クリアしおり」がプレゼントされるほか、様々な記念イベントが実施されます。

竹書房「moment×アメイロ創刊10周年記念フェア」

開催期間：2025年10月30日(木)〜

開催場所：全国の参加書店 ※公式サイトでご確認ください

特典：フォトグレイカード風クリアしおり(全3種)

BLレーベル「moment×アメイロ」が2025年10月に創刊10周年！

感謝の気持ちを込めて、記念フェアが開催されます。

期間中、フェア参加書店で対象商品を購入すると、特典として「フォトグレイカード風クリアしおり」(全3種)が1枚もらえます。

特典「フォトグレイカード風クリアしおり」(全3種)

特典は、人気作家陣のイラストを使用したフォトグレイカード風のおしゃれなクリアしおりです。

フォトグレイカード風クリアしおり A

LINEUP：倉橋トモ・薄井いろは・たけはらひなこ・転はくと

フォトグレイカード風クリアしおり B

LINEUP：にやま・楔ケリ・ずつうやく・青木らき

フォトグレイカード風クリアしおり C

LINEUP：ざらめ鮫・二目・らぐららぐ・水谷倖

10周年記念イベント

10周年を記念し、「Garden Party」をテーマに9名の豪華執筆陣がイラストを描き下ろし。

このイラストを使用した様々なイベントが開催されます。

アニメイト展示

開催期間：2025年11月1日(土)〜16(日)

開催場所：アニメイト池袋本店 3F わくわくスペース

全国のアニメイトでは各作家の等身パネルを設置し、限定画像がもらえるQRコード企画も実施されます。

emo cafe

開催期間：2025年11月1日(土)〜24日(月・祝)

開催場所：emo cafe(原宿)／emo cafe(大阪)／emo cafe(池袋)

描き下ろしイラストを使用したコラボメニューやグッズが楽しめます。

ORIGOOぬいぐるみ

受注販売期間：2025年12月から毎月順次受注販売予定

描き下ろしイラストを基にしたぬいぐるみが登場します。

10周年という節目を祝う、ファンにはたまらない企画が盛りだくさん！

豪華作家陣のイラストが楽しめる購入特典のしおりはもちろん、展示やコラボカフェ、ぬいぐるみなど、様々な形で「moment×アメイロ」の世界に浸れる特別な期間です。

竹書房の「moment×アメイロ創刊10周年記念フェア」の紹介でした。

