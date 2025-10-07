¥ï¥ó¥ª¥¯¡¦Taka¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ø±éÁ°Æü¤Ë¥í¥¹¥È¥Ð¥²¡¼¥¸¢ªÌµ»ö¤Ë³«ºÅ¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡¢¡×´¶¼Õ
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦ONE OK ROCK¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Taka¤¬¤¤Î¤¦6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥¹¥È¥Ð¥²¡¼¥¸¤ËÁø¤¤µ¡ºà¤¬¸ø±é¤Þ¤Ë¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ë¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥ó¥Á¤ò·Ð¤Æ¡Ä¥ï¥ó¥ª¥¯¸ø±é¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡Åê¹Æ¤Ç¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖIt was first time in Madrid¡ª¡ª¡×¡ÖBut you guys so amazing¡×¡Öthank you for having us!! Love you guys¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥µ¥à¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ï¤¡¡Á½ÐÍè¤¿¤ó¤ä¤Í ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡½¡½¤Ã¡×¡ÖÌµ»ö½éÆü½ª¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë¿Í¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤Æ¡Ä¤³¤ó¤ÊÇ®¤¤À¼±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É´¶·ã¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹üÀÞÃæ¤Îº¸Â¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤ß¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡¼¡×¡ÖÈô¤Ó²ó¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤³¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¤Î¤¦6ÆüÌëÃæ¤´¤í¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅþÃå¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×½õ¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Taka¤Ï¥í¥¹¥È¥Ð¥²¡¼¥¸¤ËÁø¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖHelp¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖÌÀÆü¥é¥¤¥Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¾è¤ê·Ñ¤®¤Ç¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Èô¹Ôµ¡¤¬ÁêÅöÃÙ¤ì¤Æ¡×¡ÖÁ´°÷¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö³Ú´ï¤ÏÊÌ¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÁíÀª20¿Í¤Û¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¡ºà¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡ÖÌÀÆü¤Î½éÆü¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡Ä¡×¡ÖÃ¯¤Ë²¿¤òÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¤À¤¤¤Ö¶ÛµÞ»öÂÖ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¹üÀÞ¤·¤¿Â¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¡Äµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¥Þ¥É¥ê¡¼¥É»¶Êâ¤·¤è¤¦¤«¤È¤â»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»¶Êâ¤¹¤ëµ¤¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î¶õ¹Á¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤«¥É¥¤¥Ä¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤È¤«¡Ä¡×¡ÖÆüº¢¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¤¤¤²ò·èÊýË¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
