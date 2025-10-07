全国66の劇場で開催中の「午前十時の映画祭15」にて、黒澤明監督の代表作『七人の侍』【新4Kリマスター版】が、2025年10月17日(金)より3週間限定で上映されます。

ヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞を受賞し、世界のエンターテインメントクリエイターたちに影響を与え続けてきた歴史的名作が、さらにクリアな映像でスクリーンに登場します。

「午前十時の映画祭15」黒澤明監督『七人の侍』【新4Kリマスター版】

上映期間：2025年10月17日(金)〜11月6日(木)

上映劇場：全国66か所の映画館・シネマコンプレックス

監督：黒澤明

脚本：黒澤明・橋本忍・小国英雄

公開年：1954年

製作国：日本

色：モノクロ

上映時間：207分

出演：志村喬、稲葉義男、加東大介、千秋実、宮口精二、木村功、三船敏郎

「午前十時の映画祭」で日本映画歴代1位の動員・興収を記録する大傑作『七人の侍』が、【新4Kリマスター版】でさらにクリアになってスクリーンに甦ります。

2024年のカンヌ国際映画祭や東京国際映画祭で話題を呼んだ【新4Kリマスター版】が、10月17日(金)から11月6日(木)までの3週間限定で「午前十時の映画祭15」実施中の全劇場にて上映されます。

農民に雇われた七人の侍と非道な野武士たちとの壮烈な死闘を描いた、黒澤時代劇の最高峰をスクリーンで体験できます。

＋1(プラスワン)上映も実施

一部劇場では、通常の午前中の上映回に加え、午後や夜の時間帯にも上映を行う「＋1(プラスワン)上映」が実施されます。

これにより、より多くの人が名作を鑑賞できる機会が提供されます。

特設サイト公開中

『七人の侍』【新4Kリマスター版】の上映を記念し、特設サイトが公開中です。

特設サイトでは、著名人からのコメントのほか、60秒予告や、選定委員・町山智浩氏(映画パーソナリティ)と武田和氏(川喜多記念映画文化財団代表理事)によるトークセッションなどの関連動画が公開されています。

「午前十時の映画祭15」『七人の侍』オリジナル予告篇(60秒)町山智浩の20世紀名作映画講座 with 武田和

「午前十時の映画祭15」は、2025年4月4日(金)から2026年3月26日(木)までの全51週間にわたり、全国66か所の映画館で全25本の永遠の名作が上映されます。

その中でも特に注目される『七人の侍』【新4Kリマスター版】の上映は、映画ファンにとって見逃せない機会です。

この機会に、映画史に輝く不朽の名作を劇場のスクリーンで堪能できます。

「午前十時の映画祭15」での黒澤明監督『七人の侍』【新4Kリマスター版】上映の紹介でした。

(C)TOHO CO., LTD.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新4Kリマスター版で楽しめる！「午前十時の映画祭15」黒澤明監督『七人の侍』【新4Kリマスター版】 appeared first on Dtimes.