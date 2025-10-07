元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（31）が7日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。TBS人気アナとの関わりを明かした。

中川はゲストとして出演。コーナーの冒頭で「さっきニュースを読んでいた南波雅俊アナウンサーはNHK時代の先輩で。私、広島放送局に1年間いたんですけど、その1年間南波さんもいらしたので。ずっと関わっていて」と縁を振り返った。

南波アナは元NHKで、TBSに転職。実況、報道などで活躍の一方「ラヴィット！」などバラエティーでB’zの楽曲を熱唱する姿がおなじみとなっている。パーソナリティーのパンサー向井慧が「その当時からB’z歌ったりとかあったんですか？」と尋ねると、中川は「もう有名でした」と回想。「ただあまりテレビとかで発揮する機会は今ほどはなかったと思うんですけど」と笑いつつ、「みんなカラオケ行ったらやってもらおうみたいな感じになっていて」と当時から持ちネタのようになっていたと語った。

現在も交流は続いているようで「（広島から）東京に戻ってきてからも、ご飯とか行かせていただいていたので」と感謝。南波アナの人柄については「いつもああだこうだ言ってるイメージがあるんですけど、なんだかんだ楽しそう」と語り、「すごくいい先輩です」と話していた。