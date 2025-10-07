ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¶ì¸À¡¢88¿Í¤Î·Ý¿Í½Ð±é¡Ö¸åÌëº×¡×¤Ç¡ÖÁ´°÷ÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡×ÍýÍ³¤âÀâÌÀ
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ç25½©¡×¤ÎÈ¿¾Ê²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÍµÈ¤Ï¡Ö¸åÌëº×¡×¤ÇÁí¹çMC¤òÃ´Åö¡£¥¯¥¤¥º¤Î¹ç´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½Ð±é·Ý¿Í88¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö88¿Í¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¡¡¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö»²²Ã¼Ô88¿Í¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢88¿Í¤Ç¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´°÷¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤ÏÈ¤ÎÃæ¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï88¿ÍÁ´°÷¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Á´°÷¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤ÏÃ¸¡¹¤È¿Ê¤ó¤À¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡Á¡×¡Ö¤¤¤¤¤Î¤«¤³¤ì¡×¡ÖÅö¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×¡Ö´éÌÌ¤ËÅö¤Æ¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤òÍåÎó¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÉáÄÌ¤¢¤ë¤À¤í¡¢Á´°÷Ìµ¸À¡£Á´°÷¤Ç¤¿¤À¤¿¤À¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹ç¤Ã¤Æ¡£88¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢1¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤ª¾Ð¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö·Ý¿Í¤¬88¿Í¤¤¤Æ¡¢¹Ó¤¤Â©¸¯¤¤¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£·ë¶É¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤À¤Ã¤¿¡£
10·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ´ØÂÀ¤È¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¼ò°æ·òÂÀ¤ÇÎ¾¼Ô¤Ï¡Ö¸åÌëº×¡×¤Ë½Ð±é¡£¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÍµÈ¤Î¡ÈÀâ¶µ¡É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£