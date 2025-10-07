¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥µ¥¤Ç»Ï¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥¯¥ì¡¼¥¸¡¼¡×¥É·³9²ó¤Î·ÑÅê¤Ë°ÛÏÀÊ®½Ð¡¢ÊÆµ¼Ô¤âµ¿Ìä»ë¡¡¥È¥é¥¤¥Í¥óÅêÆþ¤Ç2¼ºÅÀ¡ÖÈà¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¹¡×
º´¡¹ÌÚ¤Ï9²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¾Ã¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ6Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë4¡Ý3¤È¾¡Íø¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬6²óÌµ¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¡£ÂÇÀþ¤â7²óÆó»àËþÎÝ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç4¡Ý1¤È¥ê¡¼¥É¤ò³È¤²¡¢9²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¸«»ö¤ËÍÞ¤¨¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤¬3ÅÀº¹¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¤ò¤³¤³¤ÇÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¢¥ì¥¯¡¦¥Ü¡¼¥à¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢Â³¤¯J¡¥T¡¥¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ëº¸ÍãÀþ¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¡£
¡¡Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤Ë¤âÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢3Ï¢ÂÇ¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¤Ë·Ñ¤®¡¢°ì»à¤òÃ¥¤¦¤âºÇ¸å¤Ï9²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¶ÛÇ÷¤Î¾ìÌÌ¤Çº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤òÅêÆþ¡£°ìÂÇµÕÅ¾¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢½éµå¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤«¤éÆþ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÏ¶¯¤¤Æâ³ÑÄ¾µå¤ÇÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¶ÛÇ÷¤Î¾ìÌÌ¤ò2µå¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¾Ã¤·¤ÈÂçÌò¤òÌ³¤á¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î´é¤Ë¤â¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤³¤Î¾ìÌÌ¡¢9²ó¤«¤é3ÅÀº¹¤È¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÉÔ°ÂÄê¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤òÅêÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÂè1Àï¤Ç2ÅÀº¹¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥»¡¼¥Öµ¡²ñÅÐÈÄ¤Ë¤â160¥¥íÄ¶¤¨¤Îµå°Ò¤¢¤ëÂ®µå¤Ç1²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÉõ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¼é¸î¿À¤È¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Î¡¢½ªÈ×¤Î¥È¥é¥¤¥Í¥óÅêÆþ¤ËMLB¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤òº´¡¹ÌÚ¤Ç»Ï¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¯¥ì¡¼¥¸¡¼¡×¡ÖÈà¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤ÎºÓÇÛ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤ì¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ2¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¤·¤Ó¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤è¤êÂ¸ºß¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]