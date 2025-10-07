auが「iPhone 13」の認定中古品でスマホトクするプログラムに対応

auのオンラインショップで提供されている、認定中古品の「iPhone 13」シリーズで、端末購入プログラム「スマホトクするプログラム」が利用できるようになった。実質負担額は、約2年間で47円～。

たとえば、「au Certified iPhone 13」（128GB）に他社から乗り換えで契約すると、機種代金7万円から割引が適用され、3万7000円で購入できる。スマホトクするプログラムを利用すると、初回が3円、2回目～23回目が2円/月、最終回が3万6953円となる。13カ月目～25カ月目までに端末を返却すると、最終回分の支払いが不要となり、実質3円＋2円×22回の合計47円で利用できる。

同様に、「au Certified iPhone 13 mini」（128GB）は実質負担額47円、「au Certified iPhone 13 Pro」（128GB）は7700円で利用できる。

auの認定中古品「au Certified」は、auが認定した高品質な中古品。新品ではなく、端末により軽微な傷や汚れなどはあるが、バッテリー容量が80％以上であることなど、基本機能が確認されて提供される。