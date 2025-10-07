¥·¥ã¥¯¥·¥ã¥¯¤ÎÍü¤¬à¤¸¤å¤ï¤¸¤å¤ï¥Ç¥¶¡¼¥Èá¤ËÊÑ¿È¡¡½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÌôÁ·¡×¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥¦¥Þ
¶áº¢¡¢¹¢¤ÎÄ´»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡¢³±¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¯¡£
¡Úº£¤¬½Ü¡ÛÇ®¡¹¤¸¤å¤ï¤¸¤å¤ï¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Íü¤ò¸«¤ë
¼Â¤Ï¡¢É®¼Ô¤â¤½¤¦¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÌÔ½ë¤¬Â³¤¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÎäË¼¤ò¶¯¤á¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
2025Ç¯9·î30Æü¤Ë¤ÏX¾å¤Ç¡Ö¼þ¤ê¤Ç¹¢¤¬ÄË¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡ª¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Ý¥¹¥È¤âÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡Öyucchosan ¡×¤µ¤ó¡Ê¡÷yucchosan¡Ë¡£¼«¿È¤¬24Ç¯11·î13Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍü¤Î¼Ì¿¿¡£¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹¢¤¬ÄË¤¤¤È¤¤ÏÍü¤Î¿Ä¤ò¤¯¤êÈ´¤¤¤ÆËªÌª¤¤¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸3Ê¬ ¡Ê¥Ø¥¿¤Î¤È¤³¤í¤ò¿åÊ¿¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÃæ¤¯¤êÈ´¤¤¤Æ³¸¤¹¤ë¤Î¤¬¤Û¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤«¤¿¤Ã¤Ý¤¤¡Ë¡×
yucchosan¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
²ÃÇ®¤µ¤ì¤¿Íü¤«¤é¡¢²Ì½Á¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë
ÅìÍÎ°å³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íü¤Ïº£¤Î»þ´ü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¿©ºà¤é¤·¤¤¡£
NPOË¡¿Í¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î´ÁÊý¡×¤Ç¤Ï9·î5Æü¤Ë¡Ö¤Î¤É¤ä¸ý¤Î³é¤¡¢¶õ³±¤Î¥±¥¢¤Ë¸ú²ÌÅª¡×¤Ê¿©ºà¤È¤·¤ÆÍü¤ò¾Ò²ð¡£ÌôÁ·¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î°É¿ÎÈþÍ§¤µ¤ó¤âÆ±Æü¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢Íü¤Ï¡ÖÇÙ¤ò½á¤·¤Æ³±¤äáâ¤òÄÃ¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÍü¤Î´Ý¤´¤È¾ø¤·¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦yucchosan¤µ¤ó¤Ï¡¢´ÁÊýÌôºÞ»Õ¤ÎSNS¤ÇÍü¤ò¾ø¤·¤Æ¿©¤Ù¤ëÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯¤ÎÏÂÍü¤¬²ÃÇ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¸¤å¤ï¤Ã¤È²Ì½Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£½Ï¤ì¤¿ÍÎÍü¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
´¥Áç¤·¤ÆÄË¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Î¥É¤â½á¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¶½Ì£¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤â¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë......¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¦¥Þ¤¤¡ª
10·î¾å½Ü¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î²ÌÊª¡¦ÌîºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍü¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¤¤¤¯¤Ä¤«¹ØÆþ¤·¡¢»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢Ä´Íý¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¡£
Íü¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¤è¤¯Àö¤¤¡¢Íü¤ÎÆ¬Éô¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¿Ä¤ò¤¯¤êÈ´¤¯¡£¾®¤µ¤Ê¥Ê¥¤¥Õ¤È¥¹¥×¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£°Õ³°¤Ë¥é¥¯¤Ë¤¯¤êÈ´¤±¤¿¤È»×¤¦¡£
¼¡¤Ë¡¢¤¯¤êÈ´¤¤¤¿·ê¤Ë¡¢ËªÌª¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÃí¤®¹þ¤à¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Íü¤ÈËªÌª¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´üÂÔ¤â¤Õ¤¯¤é¤à¡£
¤ä¤ä¿¼¤á¤Î»®¤ËÆþ¤ì¡¢Íü¤ÎÆ¬Éô¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÌó3Ê¬¡¢ÂÔ¤Ä¤Î¤À¤¾¡£
3Ê¬¸å¡¢¥ì¥ó¥¸¤«¤éÍü¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥é¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ï¡¢²Ì½Á¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¡£
Ç®¡¹¤ÎÍü¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢»®¤ËÀ¹¤ë¤È½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£ËªÌª¤¬Íü¤Î²ÌÆù¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¥¸¥ï¥Ã¤È¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
Íü¤Î²Ì½Á¤ÈËªÌª¤ò¤«¤º®¤¼¡¢¤¹¤¯¤Ã¤Æ°û¤à¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¿¥¤¥±¤ë¡£¥Æ¥¡¼¥é¤È¤«¥é¥à¼ò¤ò1Å©¿â¤é¤·¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¤¤¿¤¤´¶¤¸¤À¡£
¿·Á¯¤ÊÍü¤òÀ¸¤Ç¥¬¥Ö¥ê¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì¼ê´Ö¤«¤±¤ÆÌ£¤ï¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¹¢¤ÎÄ´»Ò¤Ï......¡©¡¡¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤°¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤È¤â¤«¤®¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¼¡¤Ï¾¯¤·Âç¤¤á¤ÎÍü¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¸¤Î²ÃÇ®»þ´Ö¤â4Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£
Íü¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¡£
ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤â¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¢¤ì¡£