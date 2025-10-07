¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ùºî¼Ô¡¦¿ÀÈøÍÕ»Ò¡¢½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸È¯Çä·èÄê¡¡F4¡õ¤Ä¤¯¤·ÅÐ¾ì¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·Ì¡²è¤âÆÃÊÌ¼ýÏ¿Í½Äê
¡¡Îß·×6100ËüÉô¤òµÏ¿¤·¡¢¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è²½¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÌ¡²è¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¿ÀÈøÍÕ»Ò»á¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø²Ö¤è¤êÌ¡²è¡Ù¤¬12·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÌ¡²è²È¿ÍÀ¸¤ò½é¤á¤Æ¡ÈÊ¸¾Ï¡É¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤«¡¢F4¤È¤Ä¤¯¤·¤ÈÃø¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·Ì¡²è¤âÆÃÊÌ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú²û¤«¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²ÖÂôÎà¤Ï¾®·ª½Ü¡¡F4¤ò±é¤¸¤¿¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤¿¤Á
¡¡¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡¢F4¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÆ»ÌÀ»û»Ê¡¢²ÖÂôÎà¡¢À¾ÌçÁíÆóÏº¡¢Èþºî¤¢¤¤é¤ä¥Ò¥í¥¤¥óËÒÌî¤Ä¤¯¤·¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤äËº¤ì¤¬¤¿¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢²½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤É¡½¡½¡£ÁÏºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢Ãø¼Ô¼«¿È¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÃúÇ«¤ËÄÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¤È¤ÎÊë¤é¤·¡¢Î¹Àè¤Î»×¤¤½Ð¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÈÆü¾ï¡É¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Õ¤ì¡¢ÁÏºî¤ÈÀ¸³è¤¬ÃÏÂ³¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀÅ¤«¤ËÅÁ¤¨¤ë°ìºý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢Åù¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢Amazon.co.jp¸ÂÄêÆÃÅµ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥Ç¡¼¥¿¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¥Þ¥ó¥¬¥«¡¼¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¤Ë¤Æ´©¹ÔµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿ÀÈø»á¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥óËÜ¤ªÅÏ¤·²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
