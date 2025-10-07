橋本マナミ、“娘”と屋台で仲良し2ショット「わぁ〜カワイイ」「素敵」
子役・永瀬ゆずな（9）が6日、自身のインスタグラムを更新。1日に最終話の配信が開始されたLeminoドラマ『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』で親子役で共演した俳優・タレントの橋本マナミ（41）との“母娘”2ショットを公開した。
【写真】「わぁ〜カワイイ」橋本マナミ＆永瀬ゆずなの仲良し“親子”ショット
今作は東海テレビ制作、フジテレビ系で4月期に放送された『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノゥ〜』の続編。天才シェフ・遠海翔太（WEST.・神山智洋）と寺の元副住職である方丈輝元（Travis Japan・中村海人）“最強バディ”が横浜を舞台に、夜な夜な屋台を訪れた人のお腹と心を満たすヒューマンドラマ。
永瀬は「お母さん役の橋本マナミさんと またいっしょにお芝居ができてとってもうれしかったです けん玉したり、おしゃべりしたり、なかよく過ごしてくださってありがとうございました!!またきっとお会いできますように」とつづり、屋台をバックに並んでピースをする仲良しショットをアップした。
この投稿にフォロワーからは「ゆずなちゃん、橋本さん、お疲れ様でした 皆さんの仲の良さが、すごく良くて、大好きなドラマです」「わぁ〜カワイイ」「素敵」「またゆずちゃんに星羅ちゃんをやってほしい」などの声が寄せられている。
【写真】「わぁ〜カワイイ」橋本マナミ＆永瀬ゆずなの仲良し“親子”ショット
今作は東海テレビ制作、フジテレビ系で4月期に放送された『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノゥ〜』の続編。天才シェフ・遠海翔太（WEST.・神山智洋）と寺の元副住職である方丈輝元（Travis Japan・中村海人）“最強バディ”が横浜を舞台に、夜な夜な屋台を訪れた人のお腹と心を満たすヒューマンドラマ。
この投稿にフォロワーからは「ゆずなちゃん、橋本さん、お疲れ様でした 皆さんの仲の良さが、すごく良くて、大好きなドラマです」「わぁ〜カワイイ」「素敵」「またゆずちゃんに星羅ちゃんをやってほしい」などの声が寄せられている。