ＮＨＫは７日までに、９月２７日放送を終了した連続テレビ小説「あんぱん」の視聴人数、タイムシフト視聴率と総合視聴率を発表。同時・見逃し配信の「ＮＨＫプラス」では、これまでに配信した歴代連続テレビ小説、大河ドラマを含む全ドラマの中で最多視聴数を記録した。（数字はビデオリサーチ調べ）

ＮＨＫプラスでの「あんぱん」全１３０回の平均視聴ＵＢ（ユニーク・ブラウザ）数は６０・４万で、全ドラマの中で最も高い平均視聴ＵＢ数だった。全１３０回で最も高かったのは、８月６日の第９３回の７９・８万ＵＢ。ＵＢとは視聴した端末の数で、同じ端末で複数回訪問しても１とカウントする。

またリアルタイムとタイムシフトを合わせた視聴人数は期間平均でＮＨＫ総合（午前８時〜８時１５分）１７４１・８万人、ＢＳ（午前７時半〜７時４５分）４６４・５万人、ＮＨＫ総合とＢＳの合計（総合とＢＳを両方見た重複を排除）で２０３２・２万人。番組最高ではＮＨＫ総合で１８８１・２万人（９月２６日）ＢＳで７２０・０万人（８月７、２５日、９月２６日）、ＮＨＫ総合・ＢＳ合計で２３２２・５万人（９月２６日）だった。

期間平均のタイムシフト視聴率は個人視聴率が関東４・３％、関西５・０％、高知８・５％。世帯視聴率では関東７・５％、関西８・４％、高知１３・９％。総合視聴率は個人視聴率が関東１２・８％、関西１２・４％、高知２３・１％。世帯視聴率が関東で２２・３％、関西で２１・４％、高知で３７・８％。

制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサーは「半年間、『あんぱん』を多くの方々にご覧いただき愛していただけたこと、チーム一同喜んでいます。本当にありがとうございました。放送１００年、そして戦後８０年にこの物語を届けられたことに改めて感謝致します」とコメント。

「親子や三世代で見てますという声も多く頂いたほか、連続テレビ小説では初めての海外直後配信も実現し、海外からも多くのご好評を頂くことができました。放送は終わりましたが、１０年後も２０年後もみなさんの日常のどこかに『あんぱん』がお守りのように在り続けているとうれしいです。またいつかどこかでお会いできますように。ほいたらね！」とつづった。