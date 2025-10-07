元ＮＨＫで現在はフリーの中川安奈アナウンサーが７日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」にゲスト出演した。

パンサーの向井慧が「意外とこの『ふらっと』に関係する方々とつながりが…」と振ると、中川アナは「さっきニュース読んでいた南波雅俊アナウンサーはＮＨＫ時代の先輩で。私、広島放送局に１年間居たんですけど、その１年間南波さんもいらしたので」と、ＴＢＳの南波雅俊アナとＮＨＫ広島放送局で一緒だったと明かした。

南波アナはＢ’ｚの大ファンで、最近はモノマネも知られている。向井が「その当時からＢ’ｚ、歌ったりとかっていうのはあったんですか？」と聞くと、中川アナは「もう有名でした。ただあんまりテレビとかで発揮する機会は、今ほどは」。

向井が「ＮＨＫにいて、出すとこないけど」と話すと、中川アナは「みんな、『カラオケ行ったらやってもらおう』みたいな感じで」。

最近でもたまに食事に行くなど交流はあるそうで、「（今日は）半年ちょっとぶりぐらいだったんですけど。『何してるの〜？』とか言って」。向井が「良き先輩」と話すと、中川アナは「そうですね。なんかいつも、ああだこうだ言ってるイメージがあるんですけど、なんだかんだ楽しそうっていう」と言い、「すごくいい先輩です！」と話していた。