日テレ郡司恭子アナ、手料理並ぶ食卓公開「どれも美味しそう」「配膳も美しい」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが、10月5日に自身のInstagramを更新。手料理を披露して、反響を呼んでいる。
郡司は「どうしても白玉が食べたくなって茹でました」とつづり、手作り白玉の写真を投稿。他にもチャプチェや鯵の南蛮、豚肉とニンニクの芽炒め、糠漬けなど彩り豊かな副菜とともに並べられたボリュームたっぷりな食卓の写真を公開している。
この投稿には「健康的でどれも美味しそう」「料理上手！」「お料理も配膳も美しい」などの反響が寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。8月1日には第1子の妊娠を発表し、秋より産休に入ることを伝えている。（modelpress編集部）
◆郡司恭子アナ、彩り豊かな食卓を公開
◆郡司恭子アナの投稿に反響
