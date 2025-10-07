ÇÐÍ¥¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡¢ºÊ¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ø¤ÎÀË¤·¤ß¤Ê¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×
±Ç²è¡Ø»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î»ÒÌò½÷Í¥¥Á¥§¡¦¥½¥æ¥ë¤¬ÇÐÍ¥¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î"¼ê¥Ï¡¼¥È"¤òµñÈÝ¤âÀä»¿
µî¤ë10·î6Æü¡¢¥Á¥§¡¦¥½¥æ¥ë¤ÎÊì¿Æ¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡¢¡Ö±Ç²è¤Ï¡Ø»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Î»î¼Ì²ñ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤µ¤ó¤È¡£¡ØÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¡Ù¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¡Êº£²ó¤¬¡Ë2ÅÙÌÜ¡£¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¤È¤¤á¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥½¥æ¥ë¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢¡Ö1¿Í¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Î»Ñ¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤º¤Ã¤È¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¡£¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª²÷¤¯»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Í¥´¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÈtvN¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¡¢Îø¿Í¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢2021Ç¯1·î¤«¤é¸ø³«Îø°¦¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¡È·ëº§Àâ¡É¤âÀä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÁªÂò¤Ï2022Ç¯3·î31Æü¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¡£
¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡Ø»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¡¢ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ï±Ç²è¸ø³«¸å¡¢ºÊ¤Î¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½¿Í¤Î»î¼Ì²ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯9·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ô¥ç¥ó¡£2003Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2005Ç¯¤Î¡Ø»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥¥à¡¦¥µ¥à¥¹¥ó¡Ù¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤â¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¡Ø¥¸¥¥ë¤È¥Ï¥¤¥É¤ËÎø¤·¤¿»ä¡Ù¡Ø¥¢¥ë¥Ï¥ó¥Ö¥éµÜÅÂ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¿¶¦½õ¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥Í¥´¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤ÇÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤¬Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤Ë¡£2022Ç¯3·î31Æü¡¢½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂ©»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£