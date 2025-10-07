南沙良、金髪ショートヘア姿を公開「似合う」「美しい」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】女優の南沙良が10月5日、自身のInstagramを更新。黒ドレスに引き立つ金髪ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】南沙良、雰囲気ガラリの金髪ショート姿
南は「懐かしの」とコメントし、軽やかな金髪ショートの写真を複数枚公開。以前の黒髪からボーイッシュな金髪のショートにヘアスタイルを変えた南が、豪華なレースの黒ドレスに黒のブーツを着用したクールな姿や、黒ドレスにデニムのトップスを着用したカジュアルな装いを見せている。南は2025年3月にも金髪ショートにイメージチェンジし、5月には元の髪色に戻していたことから「懐かしの」という表現になったようだ。
懐かしの金髪ショットの投稿に、ファンからは「美しい」「ドレスと金髪かわいい」「懐かしい」「やっぱり金髪も似合う」「笑顔がすてき」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】南沙良、雰囲気ガラリの金髪ショート姿
◆南沙良、金髪ショート姿を披露
南は「懐かしの」とコメントし、軽やかな金髪ショートの写真を複数枚公開。以前の黒髪からボーイッシュな金髪のショートにヘアスタイルを変えた南が、豪華なレースの黒ドレスに黒のブーツを着用したクールな姿や、黒ドレスにデニムのトップスを着用したカジュアルな装いを見せている。南は2025年3月にも金髪ショートにイメージチェンジし、5月には元の髪色に戻していたことから「懐かしの」という表現になったようだ。
◆南沙良の金髪姿に反響
懐かしの金髪ショットの投稿に、ファンからは「美しい」「ドレスと金髪かわいい」「懐かしい」「やっぱり金髪も似合う」「笑顔がすてき」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】