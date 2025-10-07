【楽プラ スナップキット スバル サンバー トラック カスタムホイール（全4カラー）】 2026年2月 発売予定 価格：各2,640円 【楽プラ スナップキット スカイライン GT-R（全3カラー）】 2026年2月 発売予定 価格：各2,420円

青島文化教材社は、プラモデル「楽プラ スナップキット」シリーズの新製品を2026年2月に発売する（予定）。

価格は、「農道のポルシェ」としても名高いRR駆動車「スバル サンバー」をカスタムホイール仕様でプラモデル化した「スバル サンバー トラック カスタムホイール（4色）」が各2,640円、幻の2代目スカイライン GT-R、通称「ケンメリ GT-R」を完全再現した「ニッサン C110スカイラインGT-R（3色）」が各2,420円。

楽プラ スナップキット スバル サンバー トラック カスタムホイール（全4カラー）

価格：各2,640円

スケール：1/32

選択式でノーマル車高にも組み立てることができる。塗分けの必要な部分はシールで再現。パーツ点数は26点となっている。

【No. 05CU-BG スバル サンバー トラック カスタムホイール（ブルーグレー）】【No. 05CU-KI スバル サンバー トラック カスタムホイール（カーキ）】【No. 05CU-OG スバル サンバー トラック カスタムホイール（オリーブグリーン）】【No. 05CU-OE スバル サンバー トラック カスタムホイール（オリーブ）】

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。

※車種によりホイールカラーが異なりますのでご注意ください。

※（株）SUBARU 申請中

楽プラ スナップキット スカイライン GT-R（全3カラー）

価格：各2,420円

スケール：1/32

純正車高とローダウン仕様を選択して組み立てられる。塗分けの必要な部分はシールで再現。パーツ点数は25点となっている。

【No. 24-SR ニッサン C110 スカイライン GT-R（シルバー）】【No. 24-WE ニッサン C110 スカイライン GT-R（ホワイト）】【No. 24-RD ニッサン C110 スカイライン GT-R（レッド）】

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。

※車種によりホイールカラーが異なりますのでご注意ください。

※（株）SUBARU 申請中

(C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co,.Ltd. All rights reserved.