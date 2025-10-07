アオシマ、プラモデル「スバル サンバー トラック カスタムホイール」と「ニッサン C110スカイラインGT-R」を2026年2月発売「楽プラ スナップキット」シリーズ
青島文化教材社は、プラモデル「楽プラ スナップキット」シリーズの新製品を2026年2月に発売する（予定）。
価格は、「農道のポルシェ」としても名高いRR駆動車「スバル サンバー」をカスタムホイール仕様でプラモデル化した「スバル サンバー トラック カスタムホイール（4色）」が各2,640円、幻の2代目スカイライン GT-R、通称「ケンメリ GT-R」を完全再現した「ニッサン C110スカイラインGT-R（3色）」が各2,420円。
楽プラ スナップキット スバル サンバー トラック カスタムホイール（全4カラー）
価格：各2,640円
スケール：1/32
選択式でノーマル車高にも組み立てることができる。塗分けの必要な部分はシールで再現。パーツ点数は26点となっている。【No. 05CU-BG スバル サンバー トラック カスタムホイール（ブルーグレー）】 【No. 05CU-KI スバル サンバー トラック カスタムホイール（カーキ）】 【No. 05CU-OG スバル サンバー トラック カスタムホイール（オリーブグリーン）】 【No. 05CU-OE スバル サンバー トラック カスタムホイール（オリーブ）】
※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。
※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。
※車種によりホイールカラーが異なりますのでご注意ください。
※（株）SUBARU 申請中
楽プラ スナップキット スカイライン GT-R（全3カラー）
価格：各2,420円
スケール：1/32
純正車高とローダウン仕様を選択して組み立てられる。塗分けの必要な部分はシールで再現。パーツ点数は25点となっている。【No. 24-SR ニッサン C110 スカイライン GT-R（シルバー）】 【No. 24-WE ニッサン C110 スカイライン GT-R（ホワイト）】 【No. 24-RD ニッサン C110 スカイライン GT-R（レッド）】
※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。
※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。
※車種によりホイールカラーが異なりますのでご注意ください。
※（株）SUBARU 申請中
(C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co,.Ltd. All rights reserved.