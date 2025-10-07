¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢½÷À¤ÎÉþ¤òË«¤á¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡Ö¸ýÀâ¤¤È´ª°ã¤¤¤µ¤»¤ë¥ï¡¼¥É¤ÏNG¡×
¡¡¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬9·î29Æü¤ËÊüÁ÷¡£¡Ö¿¦¾ì¤Î½÷À¤ÎÉþ¤òË«¤á¤¿¤éÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ÎÇº¤ß¤Ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ëÆÁ°æµÁ¼Â¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¾®¿ùÎµ°ì¤¬Åú¤¨¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½÷À¤ÎÉþ¤òË«¤á¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Øº£Æü¤ÎÉþ¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤ÈË«¤á¤¿¤È¤³¤íÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÌ¤Î¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ëÆÁ°æµÁ¼Â¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¾®¿ùÎµ°ì¤¬²ò·èºö¤òÌÏº÷¡£
¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¡Øº£Æü¤ÎÉþ¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸ýÀâ¤¤Ë¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´ª°ã¤¤¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢2¿Í¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¡ÖÃË¤ÎÌÌ¤¬½Ð¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Æ¤³¤È¤ä¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¤¿¸å¡¢ÆÁ°æ¤Ï¡ÖÃæÀÅª¤Ê´¶¤¸¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤é¤¨¤¨¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ä¤¡¢¡Ö¤¨¡Á¤Ê¤ó¤«º£Æü¤ÎÉþ¤¹¤´¤¤»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Á¡×¤ÈÆÍÁ³¥ª¥Í¥¨¥¥ã¥é¤ËÊÑ¿È¡£
¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÏÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¹¡ªÅú¤¨¤Ï¡×¤ÈÂç»¿À®¤¹¤ë¤¬¡¢¾®¿ù¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤Ç¤¤ë¤«¡ª¡×¤È±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤·¤«¤·ÆÁ°æ¤¬¡Öº£¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤È¾®¿ù¤â¡Ö¤³¤ì¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¤Ç³Ð¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤â¡ÖË«¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤ò»È¤¦¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡Ê¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ë