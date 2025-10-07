伝説的朝ドラ『あまちゃん』のきらめきが嘘のように、不幸の連鎖がのんを襲う。俳優のんが主演する、ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』第2話。第1話から引き続きの悲惨ドミノが止まらない。

【映像】バイト先の同僚にはめられて窃盗容疑→いないはずの親族に連絡がいき…『MISS KING』第2話

将棋の秘めた才能を持つ国見飛鳥（のん）が、将棋界のカリスマで家族を捨てた父・彰一（中村獅童）を“将棋で殺す”リベンジストーリー。

彰一の現在の妻・香（山口紗弥加）から門前払いを受け、愛する母も亡くしたどん底の飛鳥は、バイト先でもトラブルに巻き込まれる。自分の殻に閉じこもり、バイト仲間たちからも距離を置く飛鳥は社内でも疎まれる存在で、上司からは会社の都合での契約解除をチラつかされる。さらに母と二人で暮らしたアパートの管理会社からは、家賃滞納に端を発した退去を迫られる始末だ。

そんな踏んだり蹴ったりの飛鳥は、バイト先で窃盗容疑をかけられる。しかも飛鳥のバックには動かぬ証拠とばかりに盗まれた大量の財布があった。何者かが飛鳥をはめたわけだが、普段から飛鳥を良く思っていない同僚たちが飛鳥をかばうわけもなく、即犯人認定。警察に突き出されてしまう。

警察署にて厳しい取り調べを受ける孤立無援の飛鳥に、存在するはずのない身内を名乗る面会依頼が届く。面会室で飛鳥を待ち構えていたのは、彰一が新たに築いた家庭での長男であり、飛鳥の義理の弟にあたる結城龍也（森愁斗）だった。戸惑う飛鳥をよそに、龍也は「証拠が揃い過ぎている。間違いなく起訴される」と伝え、起訴を免れるたった一つの方法として誓約書にサインする事を勧める。その誓約書には「彰一とその家族に接近しない」「血縁関係を公にしない」「彰一家族にいかなる損害も与えない」と書かれていた。

窮地の飛鳥は、その理不尽な取引に同意して釈放される。しかしそれは真犯人が見つかり、飛鳥の疑いが晴れたからだった。騙されたことに気づいた飛鳥は、香（山口紗弥加）からの手切金とも思える香典に激高。龍也と香の目の前で、その大金を空にぶちまけるのだった。

不幸のドミノに嫌気がさした飛鳥は、母との思い出の場所であるビルの屋上へ。そこから飛び降りて、母の元へ行こうとする。ところが、飛鳥の将棋の才に気づいた藤堂成悟（藤木直人）によって、すんでのところで止められる。藤堂は「俺も結城彰一に殺された人間だ」と明かし、「手を組まないか？」と提案する。

どん底に落ちたと思われた飛鳥に差し伸べられた藤堂の手。それをガッチリと掴んだ飛鳥。復讐という共通の目的を持ったコンビによる快進撃が始まるのだろうか？飛鳥の向かう先にあるのは希望？それとも絶望か…。