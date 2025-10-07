自民党は、高市早苗総裁の就任に伴い、7日に新執行部が発足、4役が会見を行った。幹事長には麻生派幹部の鈴木俊一総務会長が就任、政調会長には総裁選5人の候補者の一人、小林鷹之元経済安全保障担当大臣が就任した。鈴木新幹事長は「我が党を取り巻く環境は、先の参議院選挙も含めて大変厳しいものがある。野党の皆様方のご意見もよくお聞きをしながら、課題解決に向けて進めていかなければならない」と述べた。新4役のあいさつは以下のとおり。

【映像】古屋氏「政治家は『3S』選挙、政策、政局」

鈴木俊一幹事長

「我が党を取り巻く環境は、先の参議院選挙も含めて大変厳しいものがある。衆参両院において過半数を割り込み、与党としても比較第1党としても、そういう政権運営を強いられている。一方で、我が国を取り巻くいろいろな課題が山積している。内政においては経済問題、物価高対策は早急に対応を進めなければならない。外交においても、厳しい安全保障環境で、また通商環境も大変に難しい段階に差し掛かっている。このような状況の中で、過半数を割っていることもあり、野党の皆様方のご意見もよくお聞きをしながら、政治の安定もなるべく保ちながら、それぞれの課題解決に向けて進めていかなければならない。

幹事長という役目なので、党内全体を取りまとめていかなければならない。党内的に言えば、先の総裁選挙でも議員票がほぼ拮抗していた。最終的に勝敗が決まったのは党員投票の結果だったと理解をしている。これからも自民党を支えてくださっている地方組織、各都道府県の支部あるいは市町村支部、そうした地方組織にも十分にこのご協力をいただけるように目配りをしながら対応を進めていきたい」

有村治子総務会長

「総務会は、自由民主党大会、両院議員総会に次ぐ党の意思決定機関であり、常設の機関としては最高の意思決定機関だ。自由民主党は、来月11月15日の立党記念日で、立党70年を迎える。その間、自民党内でどのような激しい議論、あるいは喧々諤々の討論があったとしても、最後に総務会で決定をする、決定をしたことに関してはみんなで尊重してこれに従うということを良き伝統として国家国民に奉仕してきた実績がある。総務会長としてその伝統を引き継ぎ、活発でありながらも円滑な党運営を通じて高市総裁を結束して支えてまいりたい。

（総務会長は）第63代だが、女性としては3人目、また参議院議員としては初めての総務会長になる。厳しい自民党の状況の中にあって、政治の要諦は意思決定をすることと理解しているが、その意思決定がそれぞれ民意をしっかりと汲んで、そのセンサーを活かして、それぞれの考えを尊重しながら、意思決定が歴史の評価に耐えられるかどうか、多くの方々の信頼や安心が築けるかどうかということを肝に銘じながら進めてまいりたい」

小林鷹之政調会長

「私の立場としては、先般の参議院選挙の結果を真摯に受け止めなければならない。その上で、多くの国民のみなさまの思い、そして声に政策でしっかりと応えられるような政務調査会の運営を心がけていく。我が国を取り巻く内外の環境が厳しいということは申し上げるまでもない。しっかりと対応していくとともに、この目の前の物価高、そして関税から国民のみなさんの暮らしと雇用を何が何でも守り抜いていく、その思いをもって政策を進めていきたい。まずはこの物価高への対策を、党をあげて、政務調査会をあげて、しっかりと責任ある形でアウトプットを出していきたい

少数与党であり、野党との協議あるいは連携のあり方については高市新総裁、鈴木幹事長はじめ、しっかりと意思疎通を図りながら丁寧に進めていきたいと考えている。今年もあと3カ月を切った。来年度の税制改正や予算編成、当然同時に取り掛かっていかなければならない。私は政策の司令塔として、スピード感を持って、そして発信力を意識しながら開かれた政務調査会を作っていくことを意識しながら頑張っていきたい」

古屋圭司選対委員長

「今回、2回目の就任ということで、かつての選対委員長の時のいろいろな取り組みをしっかり検証しながら、よりブラッシュアップをしていきたい。自民党の文化は、喧々諤々の議論をして戦うが、いざ戦が終わったら1つにまとまる、そして1つの目標に向かって動いていく。それはやはり党の綱領にもある『政治は国民のものである』、この原点をしっかり我々捉えているからだ。この歴史、文化は絶対に変えてはならない。

一方では、私は前の選対委員長の時に政治家は『3S』、これが大切だと言った。選挙、政策、政局。選挙と政策はお分かりいただけると思うが、この政局とはどういう意味か。これは永田町の政局だけではない。やはり地元の関係、人間関係もある。こういう人間力を磨いていくことも政局の1つであり、こういうものに強い政治家をしっかり我々がサポートしていくことが大切だ。

そのためには政務調査会はもちろんのこと、例えば全国の党員や友好団体等々を統括する組織、本部、あるいはこれから広報戦略は極めて重要なので、広報本部とも密接な連携をして取り組んでいく。政治家の立脚の原点は選挙。しっかり選挙に強い政治家を、そして人間の幅も広い政治家を育て上げていくということが、私は選対としての大きな役割だと思っている」

（ABEMA NEWS）

