Photo: oh!ga

外出時にはイヤホン。家の中ではヘッドホンを使う生活を続けています。

Photo: oh!ga

ですが、今まで使ってきたヘッドホンがまだ全然使えるのですが、耳当て部分が剥がれてきちゃいまして…。

耳当てが原因で買い替えるなんて思ってもみなかったんですが、Amazonで見つけた90年代風のヘッドホンが意外と良かったんですよ。

59g！重さを感じさせない

Photo: oh!ga

まず、軽いヘッドホンを求めていまして。日常的に使っているとサイズの大きい重いものはやっぱり疲れるなと。

JLab Rewind 2はまずなんといっても軽いんですよね。59gという卵1個分の重さしかないです。つけてみると本当に重さを感じない。

Photo: oh!ga

最近気づいたんですが、身につけるものは軽ければ軽いほど、やっぱり疲労の具合は違ってきますね。

イヤーマフは取り替え可能

Photo: oh!ga

イヤーマフは着脱式になっています。

耳当てが劣化して買い替えた身なので着脱式なのはありがたい。最初からオレンジとブラックの2種類のイヤーマフが付属しています。片方が劣化して破れたりしても、リカバリーできるのはうれしいですね。

汎用的なイヤーマフなので、Amazonなどで同じ径のものを買えば代替も可能。耳当ての劣化もこれで恐るるに足らず。

Photo: oh!ga

ただ、充電するたびにイヤーマフを外さないといけないのが玉に瑕です。とはいえフル充電で20時間程度使えるので、充電を気にするタイミングも少ないんですけどね。

レトロな見た目で意外と音質⚪︎

Photo: oh!ga

こんな感じの見た目なので、音質はあまり期待していなかったのですが、音量を上げても音割れも少なく、しゃりしゃり音もそこまで気にならない。

しっかりとしたイヤーマフの高級ラインのヘッドホンと比べればそれは劣るとは思いますが、3,980円という価格を考えれば個人的には十分以上の音質でした。

Photo: oh!ga

ノイズキャンセリングなどはないので、周りの音も聴こえるのですが、それもいいかなと思えるデザインなので、気に入っています。

ちょうどプライム感謝祭で15%割引になっているので、このタイミングでいかがでしょうか？

JLab Rewind 2 ワイヤレス ヘッドホン 3,383円 Amazonで見る PR PR

Source: JLab